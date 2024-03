¿Destrozado? Julián Zucchi y su insólita reacción cuando se enteró de la relación entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández

Julián Zucchi y Yiddá Eslava están en el ojo de la tormenta, luego de la tremenda acusación que hizo la actriz al confesar que fue víctima de una infidelidad, por parte del padre de sus hijos. Tras ello, el argentino no se quedó callado y expuso lo problemas que tuvieron que enfrentar durante su relación.

Todo empezó cuando el actor fue captado besando apasionadamente a la reportera de Magaly Medina. En ese momento, Yiddá fue consultada sobre ello y no dudó en dejar al descubierto a su expareja y hasta lamentó que a ella la haya hecho 'leña' cuando la ampayaron con su nueva pareja, pues aseguró que nunca protagonizó una escena subida de tono.

La excombatiente expresó que había recibido muchos comentarios negativos en sus redes sociales, donde la criticaban por anunciar un nuevo romance con otro hombre al poco tiempo de haber terminado con Zucchi. Sin embargo, el exchico reality se comunicó con un conocido programa de espectáculos y revelo que, en su momento, también se sintió mal al saber que la madre de sus hijos tenía un nuevo amor.

Recordemos que cuando ambos anunciaron su ruptura, aseguraron que habían quedado en buenos términos por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, esta cordialidad se resquebrajó cuando Yiddá oficializó a fotógrafo Ángel Fernández.

Comentó que en tres semanas de conocerlo, la madre de sus hijos invitó a su pareja a que ingrese al estudio de grabación que Julián y Yiddá tenían. Además, permitió que se mude al frente del departamento que compartían en Miraflores.

" Él que vivía en Cusco se viene a vivir a Lima frente a la casa donde vivo. Entra al estudio de grabación que comparto con Yiddá, a trabajar ahí. Esto a las dos o tres semanas de conocerlo, yo no coincidía con él", dijo.

Asimismo, comentó que se sintió muy mal al saber que Yiddá había empezado a rehacer su vida, pues tenía la esperanza de reanudar su relación.

"Después de que ella anuncia si relación con Ángel, sentí un dolor, no era cómodo, le pedí por favor que no me hable de él", explicó.