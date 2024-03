¿Lo "parchó"? André Carrillo dejó un mensaje Gabriel Costra tras disculparse por polémico gesto

El jugador de la Selección Peruana, André Carrillo, dejó un mensaje a Gabriel Costa tras su video disculpándose con los hinchas de Alianza Lima por su polémico gesto en el partido ante Sporting Cristal

Los 'blanquiazules' presentaron la lista de convocados para enfrentar a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con la ausencia del exjugador de Colo Colo.

A través de sus redes sociales, el club 'blanquiazul' presentó a los jugadores que están presentes en la nómina para enfrentar al cuadro cusqueño en un duelo clave por el Torneo Apertura.

En la publicación del volante de Alianza Lima, la 'Culebra' decidió brindarle un mensaje de apoyo y respondió el de 'Gabi' en Instagram con unos emojis de corazones azules, lo cual demuestra que le brinda su total respaldo ante el mal momento que atraviesa en el equipo de La Victoria.

André Carrillo dejó un mensaje a Gabriel Costa.

A través de un video, el volante uruguayo aseguró que está arrepentido por su accionar contra los aficionado 'íntimos' y manifestó que respeta la camiseta del equipo de La Victoria.

"Queridos blanquiazules, quería ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer cosas, me siento muy arrepentido de haberlo hecho. Valoro y respeto mucho esta camiseta. Los valoro a ustedes también como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando hasta el final por esta camiseta", sostuvo.