Omar Courtz encenderá el Arena 1: El nuevo ícono urbano llega a Lima este sábado 28 de noviembre

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El artista puertorriqueño Omar Courtz, conocido también como "Ousi", llegará al Perú en el mejor momento de su carrera, impulsado por el éxito mundial de su más reciente álbum: "Por si mañana no estoy".

El esperado concierto se realizará el sábado 28 de noviembre en el Arena 1, San Miguel, el recinto ideal para un espectáculo en espacio cerrado que promete reunir a miles de fanáticos del reggaetón y de la nueva ola del género urbano. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster desde este 26 de agosto.

Presentará su exitoso segundo álbum al público peruano

Con una propuesta que fusiona reggaetón, trap, R&B y sonidos contemporáneos, el cantante y compositor puertorriqueño se ha convertido en uno de los nombres con mayor proyección de la escena internacional.

Su estilo fresco y colaboraciones con algunos de los artistas más importantes del momento lo han posicionado como una de las voces que está marcando el futuro de la música urbana.

La visita de Omar Courtz coincide con un momento clave de su carrera. En febrero de este año lanzó "Por si mañana no estoy", su segundo álbum de estudio, una producción de 18 canciones que amplía su propuesta musical con influencias de afrobeats, electrónica y R&B, además de reunir colaboraciones con figuras como Myke Towers, Eladio Carrión, Ñengo Flow, Rubí y Bad Gyal.

El álbum se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional, superando los 1 000 millones de reproducciones y debutando en los primeros puestos de Spotify a nivel global.

Setlist contará con sus grandes éxitos

Entre los temas más destacados del Ousi figuran "KOKO", "WO OH OH", "FOREVER TU GANTEL", "Q U E V A S H A C E R H O Y ?", "LUCES DE COLORES" y "DE LEJITOS REMIX", temas que han conquistado millones de reproducciones y consolidado su presencia como la gran nueva estrella del género urbano.

El "Por Si Mañana No Estoy World Tour" recorrerá todo Estados Unidos y Latinoamérica. Ahora será el turno de Lima. El concierto del sábado 28 de noviembre en Arena 1 ofrecerá un recorrido por todos sus éxitos y por las canciones que han convertido su más reciente producción en uno de los lanzamientos urbanos más comentados del año.

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster en preventa con tarjetas del banco BBVA desde el 26 de agosto y la venta general a partir del 28 de agosto. Los precios* con 25 % de descuento son: Campo A: S/ 294 y Campo B: S/ 174.