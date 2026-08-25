Estados Unidos revocará visas de turismo y negocios a solicitantes de asilo: más de 200 mil serían afectados

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de Estados Unidos anunció la revocación masiva de visas B1 y B2 —destinadas a negocios y turismo— para aquellos extranjeros que, tras ingresar con dichos permisos, solicitaron asilo en el país.

La decisión, considerada la mayor campaña de cancelación de visados en la historia reciente, podría impactar a más de 200,000 personas y marca un nuevo endurecimiento en la política migratoria de la administración Trump.

"Obtener una visa para solicitar asilo es fraude"

El Departamento de Estado explicó que el uso de visas temporales para luego pedir asilo constituye un "fraude", según comentó su portavoz, ya que estos permisos se otorgan bajo el compromiso de regresar al país de origen.

En consecuencia, quienes hayan solicitado refugio perderán automáticamente su condición de visitantes temporales y quedarán únicamente bajo la categoría de solicitantes de asilo, sin posibilidad de mantener el estatus previo.

Atención - Gobierno de EEUU cancelará visas a personas que tengan solicitudes de asilo. Se calcula que por lo menos 200k personas serán alcanzadas por las medidas. La administración Trump considera que hay abusos en la solicitud de asilo. pic.twitter.com/DcNUvJ9vbx — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) August 25, 2026

La medida se aplicará de manera gradual y continua, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). No obstante, la revocación de la visa no implica deportación inmediata, pues los casos de asilo seguirán su curso en los tribunales de inmigración.

Los solicitantes podrán continuar defendiendo sus peticiones, aunque ya no contarán con la cobertura de una visa de turismo o negocios.

Entre las nacionalidades más afectadas figuran cubanos, venezolanos, colombianos y peruanos, que en los últimos años han recurrido a las visas B1/B2 como vía de ingreso antes de pedir asilo. El impacto será especialmente fuerte en comunidades que habían encontrado en este mecanismo una alternativa para escapar de crisis políticas o económicas en sus países de origen.

Retos para sostener medida

Expertos en derecho migratorio anticipan que la medida generará retos judiciales, pues podría ser cuestionada por vulnerar derechos adquiridos de quienes ya estaban en trámite legal.

Organizaciones de defensa de migrantes advierten que la decisión incrementaría la incertidumbre y la vulnerabilidad de miles de personas que dependen de la estabilidad de su estatus migratorio para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.

La revocación de visas a solicitantes de asilo refleja la línea dura del gobierno estadounidense en materia migratoria. Aunque no supone deportaciones inmediatas, sí redefine el panorama para miles de extranjeros que verán cancelados sus permisos de turismo o negocios.

El mensaje político es claro: Estados Unidos busca cerrar las puertas a quienes utilicen vías temporales para luego pedir refugio, aun cuando el debate legal y humanitario sobre esta medida apenas comienza.