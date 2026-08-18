Hey Arnold! alistaría su regreso a las pantallas de la televisión según su escritor: esto es lo que se sabe

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El clásico dibujo animado de Nickelodeon, Hey Arnold !, podría retornar a las pantallas de la televisión de acuerdo a lo manifestado por su escritor en una reciente entrevista concedida a un medio especializado. Ello ha generado gran expectativa en los fanáticos de la trama que tenía como protagonista a Arnold y narraba sus aventuras diarias en su barrio y escuela.

Hey Arnold! y la posibilidad de su retorno: ¿qué se sabe?

Hablar de Hey Arnold! es referirse a una de las series más recordadas y aclamadas de la segunda mitad de la década de los noventa y principios de los años dos mil que cautivó a grandes y chicos a lo largo de cinco temporadas y dos películas.

Hoy después de más de 20 años de la emisión de su último capítulo estaría evaluando su regreso a las pantallas de la televisión de la mano de nada más y nada menos que Paramount. Lo que se sabe es que los directivos están discutiendo la posibilidad de relanzar la icónica animación.

Este martes, 18 de agosto, el medio especializado The Direct publicó en su página web oficial la entrevista al escritor del recordado espacio televisivo de Nickelodeon en la que reveló que se han iniciado oficialmente las conversaciones para su regreso.

"Absolutamente. Sí, sí, sí. El entorno empresarial y las personas que toman las decisiones están en constante cambio. Es la típica historia.Pero tengan por seguro que estamos (conversando)", manifestó el guionista del programa al ser preguntado sobre si se habían mantenido conversaciones recientes sobre la posibilidad de revivir la serie.

Cabe señalar que estas declaraciones de Purdy sobre el "entorno en constante cambio" del negocio están relacionadas con los importantes cambios que han ocurrido en Paramount desde la adquisición de la compañía por parte de Skydance Media. El acuerdo de 8 mil millones de dólares se cerró en agosto de 2025, poniendo fin a décadas de control de la familia Redstone.

Entrevista del medio de The Direct al escritor de Hey Arnold!

¿Los personajes de Hey Arnold! envejecerían en este retorno?

En otro momento se le consultó acerca de los posibles argumentos y el envejecimiento de los personajes en un reinicio, al respecto Purdy enfatizó que cualquier historia futura mantendría a los personajes solo "uno o dos años mayores":

La icónica serie animada Hey Arnold! volvería a las pantallas de la televisión de acuerdo a lo manifestado por su escritor Joe Purdy en una reciente entrevista con el medio especializado The Direct. Reveló que hay conversaciones con Paramount para que dicha posibilidad pueda concretarse al final.