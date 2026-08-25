"El mundo te quiere": Donald Trump decreta luto nacional en honor a Dolly Parton

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte de Dolly Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos" y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana.

Homenaje de Donald Trump y despedida a una leyenda

El mandatario estadounidense utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias y destacar la huella imborrable que la leyenda de la música country deja en la cultura popular. La decisión de rendir honores a nivel federal refleja el profundo impacto de la artista en toda la nación.

"Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá", escribió en Truth Social.

El mandatario informó que en su honor ordenó "bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 p.m. (22:00 GMT)...¡Descansa en paz, Dolly! El mundo te quiere", aseguró Trump.

Very sad to report that Dolly Parton, one of the greatest Country singers, and far beyond, EVER, has just passed away. This is a true loss for millions of people. There has never been anyone like her, and never will. In her honor, I am lowering the American flag throughout the... pic.twitter.com/WICghhk73d — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026

El legado musical y los últimos días de la artista

La muerte a los 80 años de la icónica cantante y compositora estadounidense fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, donde resaltó "la vida brillante como un diamante" de la artista, una de las pocas personalidades admiradas en todos los ámbitos sociales y políticos de Estados Unidos.

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurarse en una entrevista con la revista People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud. En la misma conversación anunció que trabajaba con empresas que crean "actuaciones con avatares" en un proyecto que se encontraba en "primeras fases de desarrollo" para seguir llevando su música a sus miles de fanáticos.

La autora e intérprete de 'Jolene' y 'I Will Always Love You' anunció que padecía de problemas de salud en otoño de 2025, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos en Las Vegas. Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Ganó once premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, también fue filántropa y empresaria.

La partida de la artista deja un vacío irreparable en la industria del entretenimiento y en el corazón de millones de seguidores en todo el planeta. En ese sentido, Donald Trump destacó la trascendencia de su figura como un símbolo unificador dentro de la cultura estadounidense.