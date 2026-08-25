Estrella de OnlyFans fue elegida embajadora del Levantamiento de Varsovia y desató polémica en Polonia

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Monika Laskowska, conocida por su actividad en OnlyFans y por participar en combates de exhibición, fue incluida en una campaña dedicada a recordar el Levantamiento de Varsovia. La decisión generó cuestionamientos en Polonia y llevó al Ministerio de Cultura a retirar su patrocinio honorífico.

La elección de Monika Laskowska generó críticas

La asociación Warszawa'44 incluyó a Monika Laskowska, conocida como MonaLisa, entre las personas seleccionadas como embajadoras de la memoria del Levantamiento de Varsovia, dentro de una campaña preparada por el 82.º aniversario del levantamiento ocurrido en 1944.

La iniciativa difundía imágenes de figuras públicas relacionadas con distintos ámbitos, quienes aparecían utilizando prendas con símbolos vinculados al Levantamiento de Varsovia. Entre ellas apareció Laskowska, conocida por publicar contenido para adultos en OnlyFans y participar en eventos de freak fights.

La inclusión de la creadora de contenido provocó una discusión en redes sociales y medios polacos. La asociación Warszawa'44 retiró posteriormente la fotografía de Laskowska de sus cuentas y de su página web, mientras aumentaban los comentarios sobre su participación en la campaña.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional explicó que la iniciativa contaba con su patrocinio honorífico, pero no recibía financiación ni apoyo organizativo del ministerio. Además, señaló que la lista de embajadores no había sido consultada previamente con esa institución.

Monika Laskowska, znana pod pseudonimem „Najlepsza Polska Dziennikarka", została Ambasadorką pamięci Powstania Warszawskiego w ramach inicjatywy Stowarzyszenia Warszawa '44.



Inicjatywa ta objęta jest patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na czele... pic.twitter.com/7eoy2colRS — FAST INFO (@FastInfo) August 19, 2026

El Ministerio retiró su patrocinio

El portavoz del Ministerio de Cultura indicó que las personas elegidas para representar la memoria del levantamiento debían ser seleccionadas con especial cuidado. La institución también precisó que la elección de la creadora de contenido fue realizada por los organizadores de la campaña.

La asociación Warszawa'44 sostuvo que la incorporación de Laskowska fue una decisión propia. El grupo explicó que buscaba sumar personas con presencia pública y capacidad para llegar mediante redes sociales a sectores que normalmente no siguen contenidos relacionados con la historia.

La creadora de contedido.

Tras la polémica, Warszawa'44 informó que decidió suspender las acciones relacionadas con Laskowska como embajadora. La organización afirmó que buscaba evitar que la campaña terminara centrada en controversias y mantener como objetivo principal el recuerdo de quienes participaron en el levantamiento.

El Ministerio de Cultura de Polonia retiró posteriormente su patrocinio honorífico de las actividades organizadas por Warszawa'44. La decisión fue comunicada después de conocerse la elección de Laskowska y de aumentar las críticas sobre la campaña de memoria histórica.

La participación de Monika Laskowska como embajadora del Levantamiento de Varsovia quedó así suspendida por la organización, mientras el Ministerio de Cultura dejó sin efecto su patrocinio honorífico. La institución reiteró que no había intervenido en la selección de los embajadores de la iniciativa.