Wisin anuncia la creación de la "Universidad del Perreo" para preservar el reguetón

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El reguetón, género que nació en las calles y conquistó escenarios globales, tendrá ahora su propio espacio académico. El cantante Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo (UDP), con sede en Cayey, Puerto Rico, que abrirá oficialmente en dos semanas y ya cuenta con un proceso de preadmisión en línea.

La iniciativa busca estudiar, preservar y difundir la historia del reguetón, con programas de docencia, investigación y extensión cultural.

El proyecto académico

La UDP se presenta como una institución pionera que pretende dar al reguetón un lugar de respeto dentro de la industria musical y convertirlo en objeto de estudio formal.

Su lema, "El ritmo es el currículum. La calle es el campus", resume la filosofía de trasladar la experiencia urbana a las aulas. La página oficial mantiene una cuenta regresiva de 15 días para la inauguración y ya permite a los interesados registrarse con nombre, correo y teléfono para reservar cupo en la primera promoción.

Anuncio lo dio en redes sociales.

Oferta académica prevista

Aunque la malla curricular completa aún no se ha publicado, se adelantaron áreas clave para este particular proyecto:

Docencia: cursos de ritmo aplicado, historia del reguetón y epistemología del flow.

cursos de ritmo aplicado, historia del reguetón y epistemología del flow. Investigación: creación de un centro de estudios avanzados en cadencia, dembow y cultura urbana.

creación de un centro de estudios avanzados en cadencia, y cultura urbana. Extensión: becas internacionales y programas de intercambio para estudiantes de distintos países.

El proyecto contempla también actividades culturales y seminarios que permitan analizar el impacto del reguetón en la sociedad y su evolución como fenómeno global.

Página oficial ya admite preinscripciones.

Wisin explicó que, tras más de tres décadas de carrera, comprendió que la historia del reguetón "es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios". La universidad busca trasladar el género de las discotecas a las aulas, con un enfoque cultural y sociológico.

El artista destacó además que la UDP no se limitará a Puerto Rico, sino que tendrá alcance internacional, con estudiantes de diversos países interesados en comprender el fenómeno urbano.

La Universidad del Perreo marca un hito en la relación entre cultura popular y educación superior. Con sede en Cayey y un modelo que combina docencia, investigación y extensión, la UDP pretende convertirse en referente mundial para el estudio de la música urbana.

La apertura oficial prevista en dos semanas promete ser un acontecimiento simbólico: el reguetón, nacido en la calle, ingresa ahora a la academia con la intención de consolidar su legado y proyectarlo hacia el futuro.