Vientos provocan daños en Boca del Río tras ventarrón: Infraestructura y viviendas resultaron afectadas por ráfagas

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los fuertes vientos registrados este domingo 23 dejaron daños materiales en Boca del Río, afectando viviendas, espacios públicos e infraestructura urbana. El temporal generó preocupación entre los residentes del balneario.

La principal afectación se registró en la avenida La Marina, donde el letrero de bienvenida a Boca del Río terminó parcialmente desprendido. La estructura metálica quedó sostenida únicamente por cableado eléctrico, por lo que fue necesario cerrar temporalmente el carril de ingreso mientras se coordinaba su retiro con apoyo de una grúa.

Este lunes 24, el alcalde del centro poblado Boca del Río, Juan Mamani Huayna, confirmó el incidente y explicó que el letrero recibía mantenimiento exterior. Sin embargo, la parte interna presentaba un avanzado proceso de corrosión, condición que habría debilitado la estructura y contribuido a su colapso ante la intensidad de los vientos.

"Lo más impactante ha sido la caída del letrero de bienvenida a Boca del Río en el ingreso de la avenida La Marina", declaró la autoridad edil.

El alcalde también informó sobre los daños ocasionados en otros sectores del balneario.

Viviendas y espacios recreativos afectados

El temporal también alcanzó la cancha Las Conchitas, donde los toldos fueron derribados por las fuertes ráfagas de viento.

Asimismo, varias viviendas construidas con madera, calamina, fibraforte y policarbonato resultaron afectadas. Algunas planchas fueron arrastradas por el viento y terminaron en diferentes calles.

Entre los casos reportados figura una vivienda prefabricada cuyo segundo piso se desprendió completamente, ocasionando daños materiales.

Ante esta situación, la autoridad edil pidió a los propietarios que se encuentran fuera del balneario trasladarse hasta Boca del Río para verificar el estado de sus inmuebles y recuperar los materiales que quedaron dispersos en la vía pública.

Cables eléctricos representan un riesgo

Otro de los principales riesgos se encuentra en los cables de energía eléctrica que cayeron sobre calles y veredas. La presencia de estos elementos representa un peligro para peatones y conductores, por lo que se dispuso la colocación de cintas reflectivas en las zonas afectadas.

Mamani señaló que solicitarán que Boca del Río sea declarado en estado de emergencia debido a la magnitud de los daños ocasionados por el temporal.

Los fuertes vientos registrados el domingo dejaron importantes daños materiales en distintos puntos de Boca del Río y mantienen la atención sobre las condiciones de seguridad de viviendas, espacios públicos e infraestructura. Mientras tanto, las autoridades coordinan acciones para atender las zonas afectadas y reducir los riesgos para la población.