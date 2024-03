Premios Oscar 2024: ¡Las redes estallaron! Bad Bunny fue anunciado como presentador de la gala

01/03/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El próximo 10 de marzo, en el teatro Dolby de Hollywood, se celebrará la edición 96 de los Premios Oscar, donde como en todas las entregas, se otorgará un galardón a las obras cinematográficas más importantes del año. Las redes sociales de 'La Academia' dieron el anuncio sobre quienes estarán presentes en la ceremonia para cumplir la labor de presentador, y entre los nombres mencionados, se encontraba el del famoso cantante, Bad Bunny.

Lo que aún no está definido, o por lo menos explicado, es si el puertorriqueño se encargará de nombrar o organizar algún segmento o si dará entrega a las preseas. Sin embargo, probablemente se sabrá el mismo día del evento.

Así, el reggaetonero se une al grupo de celebridades que actuarán como presentadores en la ceremonia, junto a figuras conocidas como Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Kate McKinnon, Rita Moreno, Catherine O'Hara y Octavia Spencer.

Cabe recordar que el cantante ya ha podido participar de ciertas cintas cinematográficas, como lo son 'Cassandro' (2023) y 'Tren Bala' (2022), compartiendo pantalla con actores como Brad Pitt y Gael García Bernal. En el filme realizado el año pasado, tuvo un gran desempeño, llamando la atención de muchos aficionados del cine.

El cantante en aplicación de citas

Bad Bunny terminó su relación con Kendall Jenner a finales del 2023 y aunque hace poco hubieron rumores de una posible reconciliación, parece que el cantante está decidido a olvidar a la modelo, ya que se unió a una conocida aplicación de citas para famosos.

Según informes de diversos medios estadounidenses, el intérprete de 'Yo perreo sola' está utilizando la aplicación de citas conocida como Raya, para encontrar fechas en su Most Wanted Tour.

El diario The Sun informó que le cantante puertorriqueño actualizó su perfil para explicar que estaba "visitando Salt Lake City desde San Juan", ya que hace pocos días había ofrecido un concierto en esa ciudad.

También vinculó su página con el tema Let's Go To My Crib de Volito y Randy Jowell y compartió una fotografía de él mismo vistiendo una bata de baño blanca.

Cabe resaltar que, no cualquier persona podrá intercambiar mensajes con el cantante, ya que Raya es una aplicación de citas tan exclusiva en la que sólo famosos y personas adineradas pueden unirse.

A pesar de haberse expuesto información de su vida privada y haber recibido numerosas críticas, La Academia consideró a Bad Bunny una persona adecuada para ser presentador de los Premios Oscar 2024.