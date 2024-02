Bad Bunny se une a reconocida aplicación de citas: ¿Cómo podrías chatear con el cantante?

28/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bad Bunny terminó su relación con Kendall Jenner a finales del 2023 y aunque hace poco hubieron rumores de una posible reconciliación, parece que el cantante está decidido a olvidar a la modelo, ya que se unió a una conocida aplicación de citas para famosos.

Según informes de diversos medios estadounidenses, el intérprete de 'Yo perreo sola' está utilizando la aplicación de citas conocida como Raya, para encontrar fechas en su Most Wanted Tour.

Bad Bunny en Raya

El diario The Sun informó que le cantante puertorriqueño actualizó su perfil para explicar que estaba "visitando Salt Lake City desde San Juan", ya que hace pocos días había ofrecido un concierto en esa ciudad.

También vinculó su página con el tema Let's Go To My Crib de Volito y Randy Jowell y compartió una fotografía de él mismo vistiendo una bata de baño blanca.

Cabe resaltar que, no cualquier persona podrá intercambiar mensajes con el cantante, ya que Raya es una aplicación de citas tan exclusiva en la que sólo famosos y personas adineradas pueden unirse.

Por otro lado, la información de qué el cantante estaría intentando rehacer su vida mediante Raya, llegó después que diversos medios informen que Kendall Jenner ha vuelto a tener contacto con su expareja, el basquetbolista Devin Booker.

Aunque no se ha confirmado un acercamiento entre ellos, la modelo mejor pagada del mundo compartió un mismo palco con su ex en el Super Bowl de Las Vegas, además que habría viajado para apoyarlo en los partidos pese a que ellos terminaron su relación en el 2022.

Bad Bunny abandona TikTok

Una drástica medida impuesta por una de las discográficas más importantes del mundo podría cambiar TikTok para siempre. Y es que la plataforma china ya no contará con la música de Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd y demás artistas por una grave acusación.

Mediante un comunicado, Universal Music Group (UMG) informó que retirará el acceso a las canciones de sus artistas desde la plataforma a partir del miércoles 31 de enero a la medianoche, cuando vence su contrato con la red social.

"A medida que continuaban nuestras negociaciones, TikTok intentó intimidarnos para que aceptáramos un acuerdo que valiera menos que el acuerdo anterior, mucho menos que el valor justo de mercado y que no refleja su crecimiento exponencial", dijo UMG en ese entonces.

De esta forma la música de Bad Bunny ya no se encuentra disponible en TikTok pero aún así el cantante ha iniciado su gira musical por Estados Unidos y también está aprovechando para conocer nueva gente por medio de la aplicación de citas, Raya.