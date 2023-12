"Sufrimos mucho, fue traumático": Maicelo rompe su silencio sobre pérdida de bebé con Samantha

Jonathan Maicelo abrió su corazón en una entrevista con Lady Guillén para su programa 'Dilo fuerte'. En cierto momento de la conversación, el boxeador recordó uno de los episodios más fuertes que vivió durante su relación con Samantha Batallanos, pues perdieron un bebé en algún momento durante el año que fueron pareja.

Como se sabe, la modelo y el boxeador llevaron una tórrida relación desde hace aproximadamente un año, la cual terminó hace poco a causa de una denuncia que Samantha le interpuso a Maicelo por agresiones físicas y psicológicas

Durante la entrevista con Lady Guillén, llegó un momento en que Maicelo reconoció que Samantha estuvo embarazada en un punto de la relación, pero tuvo una pérdida espontanea, lo cual les resultó bastante traumático; además, descartó que haga sido por agresiones.

Maicelo fue enfático al reafirmar que en ese momento, ambos se encontraban en un buen momento de la relación. "Justamente en esa época todos estábamos tranquilos. Es como que había temporadas que le daba los arranques, bastantes temporadas, pero en esa temporada estábamos demasiado bien".

Samantha visitó el set de 'Magaly TV: La Firme' y la conductora decidió consultar si en verdad esperaba un bebé de él, ya que anteriormente, ella lo desmentía.

Tras señalar que estuvo en estado de gestación, recalcó que la pérdida nunca se debió a los golpes o maltratos de las que era víctima constantemente en su relación con Maicelo.

"No quiero ser invasiva, pero, tú tuviste una pérdida durante tu relación con él. ¿Eso fue provocado por golpes?", le preguntó Magaly Medina a Samantha Batallanos. "No, no, eso no tiene nada que ver con eso. Fue una pérdida y ya, no fue a raíz de ningún golpe, no fue provocado", respondió con la voz entrecortada y con una expresión de tristeza.