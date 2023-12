Jonathan Maicelo se disculpa con Samantha, pero niega haberla agredido: "Fui muy grosero"

19/12/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jonathan Maicelo se presentó ayer en el programa 'Dilo Fuerte' y aprovechó para pedirle disculpas públicas a Samantha Batallanos. Sin embargo, sorprendió al negar haberla agredido física y psicológicamente, tal como es la modelo denunció en la comisaría de San Isidro hace una semana.

El boxeador aceptó haber insultado a su expareja, sin embargo, negó haberla agredido físicamente. Maicelo utilizó las cámaras de Lady Guillén para enviarle un fuerte mensaje a Samantha. "Me disculpo contigo por haberte ofendido, por haberte insultado", expresó.

Las disculpas a medias de Jonathan Maicelo

Poco antes de terminar la entrevista con Lady Guillén, él también empresario se dirigió a las cámaras que tenía al frente para enviarle un contundente mensaje a su expareja, reafirmando que nunca fue agresivo con ella.

"Yo he sido bastante grosera con ella; pero a la par ella ha sido grosera conmigo. No he venido a victimizarme. Cometí el error de responderle a su nivel; pero físicamente nunca", sostuvo.

Finalmente, se disculpó. "Samantha si me estás viendo me disculpo por haberte insultado, por haberte ofendido; me disculpo por eso", concluyó.

Samantha hala sobre su nuevo galán

Los 'urracos' de 'Magaly TV, La Firme' ampayaron a la modelo en una situación bastante cariñosa con un misterioso sujeto, de quien aún se desconoce su identidad.

Esto sucedió al interior de un conocido restaurante de la Costa Verde y aunque Batallanos negó, ante las cámaras del mismo programa, que hubo alguna muestra de cariño, recientemente reveló a otro medio que si conocía a dicho galán.

Es así que, durante la última edición del programa 'Préndete', la ex reina de belleza no perdió la oportunidad y brindó detalles que nadie conocía de la persona con la que fue captada.

"Después de una semana tan dura, tan llena de tantas cosas, de resignación, de decepciones, soy una mujer soltera", dijo en un primer momento.

Sin bien descartó estar lista para iniciar una nueva relación amorosa, dejó en claro que tiene derecho a rehacer su vida y que con quien apareció en el local de la Costa Verde no sería alguien nuevo.

"Aunque todavía no estoy preparada para nada, para un relación, tengo derecho a hacer mi vida. Estoy rodeada de personas saludables, de personas buenas", expresó.

De esta forma, Samantha Batallanos parece estar lista para rehacer su vida, mientras que Jonathan Maicelo se disculpó con ella, pero negó una vez más haberla agredido físicamente.