¿Infidelidad? Samantha muestra chats en los que Maicelo coqueteaba con otras mujeres durante su relación

Samantha Batallanos ha vuelto a dejar en evidencia los malos tratos que recibía por parte de Jonathan Maicelo durante su relación. La noche de ayer, la modelo se presentó en 'Magaly TV, la firme' y mostró chats en los que el boxeador le coqueteaba a otras mujeres cuando ellos aún eran pareja.

Como se recuerda, hace unos días Samantha acudió a la Comisaría de San Isidro para denunciar que su expareja la había golpeado violentamente en el interior de un taxi, donde no solo la insultó, sino también la mantuvo presionada en el suelo del automóvil en movimiento.

Samantha expone a Maicelo

La ex Miss Grand volvió a presentarse en el programa de la 'Urraca' la noche de ayer 19 de diciembre y en medio de la entrevista, Magaly mostró imágenes que Samantha le había compartido; en ellos se puede leer que el boxeador coquetea abiertamente con algunas mujeres cuando según Samantha, ellos ya tenían una relación de dos meses.

"Tú estás linda y entrenas", "Te invito a mi gym el tiempo que te quedas y te ayudo en la parte física", "Tendría que verte personalmente. A ver, una foto tuya cuerpo entero y daré mi opinión real", "¿Un beso nomás? Un beso lleva a muchas cosas", "Yo te haré todo rico", "Te basaré todo", "¿Estás soltera?", "Ni bien te conozca te voy a querer besar", "Yo te beso y querré ir un poco más. Te haría mía", se lee en las conversaciones.

Asimismo, Samantha explicó que pudo obtener estos chats debido a que la mujer con la que Maicelo le habría sido infiel, le compartió los mismos. Además, contó que esta persona le dijo que Maicelo quería tener videollamadas subidas de tono con ella.

"Ella me comenta que la llamada y la llamaba porque quería tener videollamadas sexuales . El video que le manda también es un video sexual. Según ella, lo bloqueó después de eso", agregó.

Maicelo se disculpa con Samantha, pero niega haberla agredido

El deportista se presentó ayer en el programa 'Dilo Fuerte' y aprovechó para pedirle disculpas públicas a Samantha Batallanos. Sin embargo, sorprendió al negar haberla agredido física y psicológicamente, tal como es la modelo denunció hace poco.

"Yo he sido bastante grosera con ella; pero a la par ella ha sido grosera conmigo. No he venido a victimizarme. Cometí el error de responderle a su nivel; pero físicamente nunca", sostuvo.

Finalmente, se disculpó. "Samantha si me estás viendo me disculpo por haberte insultado, por haberte ofendido; me disculpo por eso", concluyó.

De esta forma, Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo se han mantenido en una fuerte pelea mediática y judicial por presunta agresión física y psicológica; además, ahora la modelo mostró chats que probarían una infidelidad del boxeador.