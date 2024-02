Taylor Swift elogia a Mimy Succar durante la alfombra roja de los Grammys: "Te ves hermosa"

08/02/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En una extensa alfombra roja llena de fotógrafos por todos lados, un inesperado encuentro se dio entre la estrella pop N° 1 del momento, Taylor Swift, y nuestra querida cantante Mimy Succar durante los Grammys 2024.

En el marco de la 66° edición de los galardones más importantes de la música, los peruanos también se hicieron presentes en el majestuoso evento. Al lado de Tony, su también conocido hijo, la artista de 64 años se lució con un hermoso vestido verde que impresionó a más de uno, incluida a la interprete de 'Shake It Off'.

Inesperado encuentro

Pese a que ya pasaron algunos días desde que se llevó a cabo el evento, Tony decidió guardar esta sorpresa hasta el último miércoles. A través de su cuenta de Twitter, el cantante compartió el video en el que se registra el icónico encuentro que ha dejado más que emocionadas a todas las 'swifties'.

Cerca a las 8:00 de la noche, Taylor Swift llegó hasta el Crypto Arena en Los Ángeles y rápidamente se robó las miradas de todos los presentes. La 'persona del año 2023' estaba acompañada por un equipo de seguridad y algunos miembros del staff de los Grammys. Sin embargo, esto no fue ningún tipo de impedimento para que la cantante elogiara a Mimy.

Solo estas cosas le pueden pasar a mi mama 🤣 que @taylorswift13 le diga que está hermosa y ella no sepa quién es 🙉 Pero fuera de broma, además de la súper estrella que es, siento que Taylor tiene una energía muy linda y me parece súper humilde 🫶 eso la hace más grande aún ⭐ pic.twitter.com/AE4mmTExmE — Tony Succar (@tonysuccar) February 7, 2024

Mientras Swift caminaba por la alfombra roja, Tony Succar y su mamá se encontraban en medio de esta grabando sus primeras impresiones del evento y la dedicatoria que estaba preparando para el medallón que recibiría por estar nominada a 'Mejor Álbum Latino Tropical'.

De pronto, la cantante americana apareció por detrás de ellos y los saludó cordialmente. Antes de terminar su recorrido, se percató del precioso vestido que llevaba Mimy y no dudó en realizarse un tierno cumplido.

"¡Hola chicos! Te ves hermosa", fueron las palabras de la artista.

Reacción de Tony y Mimy

Los hechos quedaron registrados en la cámara de Tony, quien se encontraba grabando todo el tiempo. Sumamente sorprendidos ambos, no dejaron de expresar su emoción por lo que acababa de suceder. Sin embargo, hay un pequeño detalle detrás de ese suceso.

Y es que la cantante de 64 años no tenía idea de quien era Taylor Swift; por lo que, luego de enterarse que es una de las estrellas más reconocidas a nivel mundial, la mujer manifestó con gran alegría la humildad que le transmitió la autora de 'All too well'.

"Solo estas cosas le pueden pasar a mi mamá, que Taylor Swift le diga que está hermosa y ella no sepa quién es. Pero fuera de broma, además de la súper estrella que es, siento que Taylor tiene una energía muy linda y me parece súper humilde eso la hace más grande aún", fueron las palabras de Tony.

Es así como los Grammys 2024 se convirtieron en una noche inolvidable para Tony y Mimy Succar, no solo porque se trataba de la primera nominación para la artista, sino porque la gran Taylor Swift la elogió durante la alfombra roja.