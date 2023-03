(VIDEO) "Mirá si me estoy muriendo": 'Kun' Agüero sufre arritmia cardíaca en vivo durante transmisión con Ibai Llanos

'Kun' Agüero vivió un tenso momento en las últimas horas. En una transmisión realizada con el streamer español Ibai Llanos, el exfutbolista de la Selección Argentina sufrió una pequeña arritmia cardiaca en vivo y asustó a todos los usuarios que presenciaron la situación en directo.

El stream entre el exjugador del Manchester City y el reconocido influencer español tuvo lugar durante la madrugada de España en el canal de Sergio Agüero, cuando ambas celebridades conversaban tranquilamente ante la vista de sus seguidores. No obstante, el 'Kun' mostró una conducta extraña repentinamente cuando iba a hacer un comentario.

Y es que, de un momento a otro, detuvo su intervención y colocó su mano derecha a la altura del corazón. En ese momento, Ibai Llanos le pregunta si se encuentra bien, ya que se quedó en silencio mirando hacia el suelo durante unos 8 segundos.

Tras terminar este difícil episodio y medirse el pulso del cuello, el exfutbolsita indicó qué le sucedió. "Uf, creo que... creo que me agarró una mini arritmia", dijo.

Como respuesta, Ibai Llanos quedó desconcertado por el momento que vivió su amigo y le consultó si quería ir al médico; sin embargo, Sergio Agüero señaló que no era necesario, pues cuenta con un chip que le alerta si necesita intervención médica.

Como se recuerda, el jugador argentino anunció su retiro a los 33 años en 2021 luego de sufrir una arritmia en pleno partido entre el FC Barcelona y Alavés. No obstante, desde aquella fecha, el presidente de Kunisports mostró cierta preocupación porque esta arritmia se sintió diferente a las demás.

"Fue raro eh, fue raro. No sé. Qué raro, viste que me quedé medio raro, sentí algo fuera de circuito, no sé si me estoy muriendo", señaló.