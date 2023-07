¿Volverá 'Hache'? Mario Casas anhela el regreso de "Tres Metros Sobre el Cielo": "A mí me encantaría"

En 2010, una película juvenil logró cautivar los corazones de miles de espectadores alrededor del mundo: "Tres metros sobre el cielo". Inspirada en el libro de Federico Moccia, esta cinta protagonizada por Mario Casas y María Valverde catapultó la carrera de los jóvenes actores españoles a nuevas alturas.

El éxito fue tan arrollador que en 2012 se lanzó la esperada segunda parte, titulada "Tengo ganas de ti". Ahora, tras doce años desde el estreno de la primera entrega, los fanáticos se preguntan si habrá una tercera película que complemente la trilogía.

La incógnita sobre una posible tercera entrega surgió debido a la existencia del tercer libro de la saga, titulado "Tres veces tú". Durante una conferencia de prensa para promocionar su protagónico en la película "Bird Box Barcelona", que se estrenará en Netflix, Mario Casas fue cuestionado acerca de esta posibilidad.

El actor español mostró entusiasmo al abordar el tema y reveló su disposición a volver a interpretar al personaje de 'Hache'.

"Siempre lo he dicho, a mí me encantaría que hubiera una tercera parte. Además, creo que el tercer libro exploraba situaciones en las que los personajes ya eran más mayores, habían pasado algunos años, así que creo que encajaría", expresó Casas en una entrevista con el medio español El Televisero. Su respuesta dejó entrever la posibilidad de una evolución en la trama, reflejando la madurez de los protagonistas.

Aunque el actor manifestó su deseo de participar en una tercera entrega, reconoció que no está seguro de si esto se materializará.

"Estoy dispuesto a hacer la película, aparte creo que muchos de los fans y la gente que ha crecido conmigo me han acompañado. Pero a veces las cosas no pasan, esperemos que pase, aunque no lo sé, la verdad que no lo sé", concluyó Casas con cautela.