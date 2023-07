Janick Maceta y Diego Rodríguez se lucen en Instagram y desatan rumores de romance

Janick Maceta es considerada una de las mujeres más bellas del Perú del mundo y prueba de ello es que quedó en el top 5 del Miss Universo hace algunos años; ahora ella se encuentra de viaje en Tailandia junto al modelo Diego Rodríguez, quien publicó una foto juntos en Instagram y tras esto, los rumores de romance se han disparado.

Los dos modelos viajaron a sudeste asiático patrocinados por una marca de joyería, ya que grabarán un comercial junto a otros influencers. En este contexto, Diego, quien también fue chico reality en "Esto es guerra", publicó una foto en sus historias de Instagram junto a Janick.

"One with the queen (Una con la reina)", escribió él como descripción de su publicación.