¿A Pedro Aquino le gustan mayores? Janet Barboza revela que futbolista también le escribió por Instagram

Después de que salieran a la luz los controvertidos mensajes de texto entre Pedro Aquino y la cantante de cumbia Jessy Kate, Janet Barboza reveló en vivo que el centrocampista de la Selección Peruana también se comunicó con ella a través de su cuenta oficial de Instagram.

¿Pedro Aquino intentó coquetear con Janet Barboza?

Janet Barboza sorprendió a sus compañeros del programa "América Hoy" al revelar que había recibido un mensaje de Pedro Aquino. La presentadora de televisión incluso se atrevió a mostrar la captura en su teléfono móvil, dejando a todos boquiabiertos.

"Todas las mañanas reviso mis redes sociales y, al ver que Pedro Aquino también le escribió a Laura Borlini que es de mi época, busqué en mis chats y vi su mensaje del 2021. Me lanzó dos maicitos", confesó la conductora de "América Hoy".

"Saludos, espero esté bien", fueron los dos mensajes del futbolista peruano para la polémica conductora de "América Hoy", a lo que Ethel Pozo respondió que "no le puedes estar mandando saludos a las conductoras de televisión".

Janet Barboza también mencionó que no estaba familiarizada con Pedro Aquino, ya que no sigue el fútbol de cerca: "No lo conozco, es más, hasta ayer no sabía que existía un Pedro Aquino porque de fútbol no sé absolutamente nada. Es decir, conozco a Jefferson, Paolo Guerrero, no conozco a nadie más".

Pedro Aquino le escribió a Laura Borlini

Durante una entrevista en el programa de entretenimiento "Magaly TV, La Firme", la psicóloga argentina Laura Borlini reveló que, al recibir la invitación para comentar sobre el caso del jugador de la selección nacional, se dio cuenta de que él también le había enviado un mensaje a través de Instagram en 2021.

"Holaaaaa, saludos", se lee en el mensaje que Pedro Aquino le envió a Laura Borlini a través de Instagram. En respuesta a eso, la psicóloga argentina afirmó que optó por ignorar el mensaje ya que él era una persona desconocida para ella.

"Recordé que él me escribió en mayo. (...) No respondí porque no lo conozco, nunca en mi vida lo he tratado. Me pareció raro. Estaba soltera, fue la época que salió que estaba soltera", contó Laura Borlini.

Es relevante tener en cuenta que exjugador del Sporting Cristal, Pedro Aquino, todavía está casado con Katherine Fernández, quien es la madre de sus tres hijas menores. Después de la filtración de imágenes polémicas y comprometedoras, ella decidió eliminar todas las fotos en las que aparecían juntos de sus redes sociales.