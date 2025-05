¿Indirecta para Jackson Mora? Tilsa Lozano sorprende con inesperado comentario: "Para que vea lo que se perdió"

Tilsa Lozano sorprendió a todos al lanzar un inesperado comentario, que muchos de sus seguidores calificaron como una indirecta a Jackson Mora tras firmar los papeles de divorcio.

Como se recuerda, Tilsa se vio envuelta en una serie de escándalos y controversias tras las acusaciones de que, presuntamente, Jackson Mora le habría sido infiel en su viaje a Colombia. Tras ello, la pareja decidió distanciarse, pero en abril, la exmodelo fue captada nuevamente con el boxeador, pero ingresando a un hotel.

Es por ello, que la exvengadora decidió aclarar qué pasó dentro del hotel. Tilsa aseguró que solo acudió para entregarle los papeles del divorcio y dar por finalizada su historia de amor, alegando que se daba en "buenos términos" sin conflictos ni resentimiento. Ante la magnitud de la noticia, todos se encontraban a la expectativa de los movimientos y comentarios de la conductora de 'La Noche Habla'.

Es así como en la última emisión de dicho programa, Tilsa aprovechó un segmento para explicar por qué eligió lucir un vestido de lentejuelas en lugar de un atuendo formal como un sastre: ¡causar un impacto visual! Sin embargo, atinó a explicar que era para que sepan lo que se perdieron al no seguir con ella.

"Para que vea lo que se perdió", fue la frase que desató gran revuelo entre sus fanáticos, ya que son pocas semanas de su separación definitiva con Jackson Mora. Sus compañeros no dudaron en reír por el irónico comentario.

Tras confirmar su divorcio, Tilsa Lozano rompió en llanto al acusar a los reporteros de Magaly Medina de invadir la privacidad de sus hijos y perturbar su paz tras la difícil decisión que tomó de separarse de Jackson Mora ante los rumores de una presunta infidelidad por parte del boxeador.

"Yo he tenido reporteros en la playa, atormentando a mis hijos, y mi hija de nueve años se enteró de mi separación por un reportero. Los tengo grabados. Eso no se hace, señora, no se cruzan límites", indicó visiblemente afectada por la situación.