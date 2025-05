Jonathan Maicelo REGRESA a 'El Valor de la Verdad' y cuenta TODO sobre Samantha Batallanos

06/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La próxima edición de 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) ya tiene un nuevo invitado. El reality anunció que Jonathan Maicelo estará sentado en el temido 'Sillón Rojo', al cual regresa tras su primera participación en 2019. Esta vez, el boxeador chalaco afrontará difíciles preguntas respecto a sus recientes escándalos, entre ellos el turbulento romance que protagonizó junto a la modelo Samantha Batallanos.

Jonathan Maicelo dirá su verdad sobre Samantha Batallanos

En el avance difundido en las plataformas digitales, se observa a Beto Ortiz presentando al popular 'Batedía'. Dentro de las primeras interrogantes, el conductor de EVDLV hace mención al presunto episodio de violencia que ejerció contra su pareja. "¿Le metiste un puñete a Samantha Batallanos?", se lee además en el panel de preguntas.

"Esa palabra no me gusta, la verdad (...) Yo me hecho la culpa de absolutamente todo. La llamé llorando incluso", respondió Maicelo al respecto, causando mayor intriga con respecto al asunto. Cabe destacar que esta caso llegó incluso a instancias policiales, por lo que su respuesta podría esclarecer lo que ocurrió realmente con Samantha.

En otro momento de su participación, se le preguntó a Maicelo si acaso la Batallanos le habría sido infiel. Por su parte, Jonathan deslizó que la modelo recibía mensajes de jugadores de fútbol, y esto generó problemas en su relación. "Le reaccionaban sus historias con corazoncitos. Lo que me molesta es que mi mujer 'pare bola' a esas respuestas", señaló.

Otra de las interrogantes mostradas en el clip también involucra a una cantante colombiana que ganó fama en nuestra farándula. "¿Le ocultaste a Milena Zárate que estabas casado?", consultó Ortiz. Al respecto, Maicelo indicó que "esas cosas nunca se dicen", y que ambos disfrutaron de las veces que salieron. "Luego de la pelea, la pasamos bonito", puntualizó.

🥊 ¡Del ring al sillón rojo!

Jonathan Maicelo se atreve a contar su verdad 🔥. No te lo pierdas este domingo a las 10 P.M. inmediatamente después de Panorama por Panamericana Televisión y simultáneo por nuestro canal de YouTube.#ElValorDeLaVerdad #JonathanMaicelo #SillónRojo pic.twitter.com/BhLMvQoCjz — El Valor De La Verdad (@EVDLV_OFICIAL) May 6, 2025

Conductor de EVDLV 'trolea' a Jonathan Maicelo

En el último fragmento del clip, se aprecia una peculiar conversación entre Beto y Maicelo. El conductor de EVDLV le consultó si acaso "se puede ser demasiado hombre", por lo que el boxeador, fiel a su estilo, le respondió que "si fuera mujer, sería lesbiana", debido a que él se considera "demasiado macho".

Sin embargo, esta respuesta desencadenó un comentario sarcástico por parte del periodista, quien 'parchó' al 'Batedía' por semejante afirmación. "¿Así? (..) Serías una lesbiana bien fea", aseveró Ortiz, culminando su intervención entre risas. ¿Se hará mención a su reciente rinoplastia, por la cual fue comparado con los 'Gemelos Paletazo'?.

De este modo, Jonathan Maicelo regresa a 'El Valor de la Verdad' para contar todos sus secretos en el 'Sillón Rojo'. Dentro de las preguntas, fue consultado por su turbulento romance que tuvo con Samantha Batallanos.