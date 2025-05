¿Desilusionada? Alejandra Baigorria revela que "no disfruta" de su luna de miel con Said Palao

08/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria no dudó en responder a sus críticos con un inesperado mensaje en sus redes sociales. La 'Gringa de Gamarra' admitió que "no disfruta su luna de miel" por Europa con Said Palao tras polémica boda.

Alejandra Baigorria y su mensaje sobre luna de miel

'Ale' Baigorria y Said Palao se juraron amor eterno en el altar el 26 de abril rodeados de sus amigos y familiares. Seguidamente, emprendieron un viaje de ensueño para su luna de miel, sin imaginar que además de los incidentes en su fiesta de matrimonio que dieron qué hablar en la farándula local, este recorrido por Europa también generara polémica en distintos programas de espectáculos.

Como se recuerda, uno de estos espacios televisivos donde cuestionan a la empresaria por seguir facturando con su viaje es el de 'Magaly TV: La Firme'. El 6 de mayo, la conductora de televisión arremetió contra la hija de Verónica Alcalá por priorizar responder a las críticas sobre su boda, en lugar de disfrutar de su luna de miel junto al popular 'Samurái'.

"Para ella parece que es más importante interactuar, contestarle, desgastarse, estresarse y contestarle a todos los críticos de su boda", señaló en aquel momento Magaly, dejando entrever que la exchica reality no disfrutaría de su vida de casada.

Esposa de Said responde a sus detractores

Es ante estos cuestionamientos e insinuaciones de que no tendría cosas interesantes que hacer con su ahora esposo, Said Palao, es que la 'Gringa de Gamarra' decidió responder con un irónico mensaje a través de sus redes sociales.

"Y sí, pues, yo aquí sin disfrutar de mi luna de miel, ja, ja, ja", se lee en el post que compartió en su cuenta de Instagram. En esa foto se ve a la pareja de recién casados derrochando felicidad, mientras que el chico reality la carga en sus brazos.

Con ello, la empresaria deja en claro que, a pesar de las críticas, sigue feliz al lado del hombre que juró amar "en las buenas y en las malas" en la Iglesia San Pedro.

Alejandra Baigorria lanza irónico mensaje a sus detractores en su luna de miel con Said.



Said Palao defiende a su esposa Alejandra Baigorria

En comunicación con el programa 'Esta Noche', Said Palao no dudó en defender a Alejandra Baigorria de las acusaciones de ser "alcahuete" por el escándalo entre Mario Irivarren, Vania Bludau y Onelia Molina. Aprovechó también en señalar que no toma importancia a quienes dudan de su amor por la 'Gringa'.

"Primero nos dieron un mes de relación, luego no pasan del año, luego 'no, estos no van a convivir nunca', convivimos, 'no, a ella no le van a pedir la mano', le dijeron la mujer del proceso (...) Entre más mala vibra nos tiren, para nosotros mejor, se convierte en cosas buenas", indicó.

De esta manera, Alejandra Baigorria impactó a sus seguidores con un irónico mensaje desde Europa, como respuesta a los detractores de su viaje de ensueño con Said Palao: "Sin disfrutar mi luna de miel", indicó en sus redes sociales.