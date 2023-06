Tiago Nunes y las palabras que ilusionan al hincha de Sporting Cristal: "Vamos a soñar, hay más por delante"

Sporting Cristal logró la hazaña ante The Strongest y salió con tres puntos de La Paz en un partido más que complicado. Y es que el cuadro rimense no bajó los brazos y llega con vida a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que el entrenador Tiago Nunes transmitió un emotivo mensaje.

El director técnico brasileño no pudo ocultar su emoción por haber conseguido este histórico resultado y se mostró optimista de cara al futuro. Esto se debe a que para el estratega celeste, SC tiene probabilidades de seguir avanzando.

"Me parece una gran victoria, no solo para Cristal, sino para el fútbol peruano. Me parece que tiene algo en la idiosincrasia del peruano que no se puede, que es difícil. Hoy hemos probado que sí se puede. Con fe, con trabajo, con dedicación, con equipo joven. Vamos a soñar que hay más por delante todavía", declaró.