Abel Lobatón habla sobre la ruptura de su hija Samahara y 'Youna': "Cada uno elige que cruz cargar"

El exfutbolista Abel Lobatón se pronunció luego de que su hija, Samahara, anunciara mediante un comunicado el termino de su relación sentimental con 'Youna'. El popular 'Murciélago' declaró para el programa 'América hoy' y no dudo en mandar su 'chiquita' a su exyerno.

En la última edición del programa 'América Hoy', Abel Lobatón dejó en claro que siempre mantiene comunicación con la primera hija que tiene con Melissa Klug.

Asimismo, indicó que su respaldo como progenitor siempre está presente.

Sobre la ruptura de su hija con 'Youna' indicó no saber mucho del tema, pero duda que Samahara esté afectada ya que está de regreso al Perú.

Le preguntaron al popular 'Murciélago' cual era la opinión que tiene sobre el padre de su nieta y como se lleva con él.

"Bien lo normal, al novio lo escoge ella no lo escojo yo, entonces es ella quien lo tiene que soportar no yo [...] Yo no me meto en temas que no son míos", expresó Abel.