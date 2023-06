'Youna' le responde a Samahara Lobatón tras finalizar relación: ''La gente tiene problemas con mentir''

Una vez más, Samahara Lobatón anunció el fin de su relación amorosa junto a 'Youna' a través de sus redes sociales; sin embargo, parece que se arrepintió de hacerlo público y decidió borrarlo.

Sin duda, esta acción causó diversas opiniones en el mundo de la farándula peruana y en los seguidores de la influencer, quienes se mostraron preocupados por su actual estado sentimental.

En la última edición del programa ''Magaly TV, La Firme'', la conductora comentó sobre las idas y venidas de la pareja a lo largo de estos años. Si bien la 'Urraca' aplaudió el hecho de que Samahara piense en su bebé y en la familia que tiene con el barbero, mostró su inconformidad ante las constantes separaciones que ambos protagonizan.

También recalcó que, la pareja no habría realizado un buen trabajo en equipo, puesto que cada uno se encontraba por su lado.

Parece que la expareja y padre de la hija de Samahara, se cansó de los innumerables arrebatos de la influencer y decidió pronunciarse por medio de sus redes sociales, lanzando una indirecta muy directa.

La segunda hija de la Klug hizo pública su ruptura con 'Youna'. Mediante sus redes sociales, la influencer pidió respeto por la situación y de esa misma forma, que se eviten todo tipo de especulaciones.

"Hoy he dado por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen por tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida", se lee en el comunicado de la influencer peruana.