¿Abel Lobatón no soportó? Esto dijo el exfutbolista al conocer que Samahara vio como un padre a Farfán

Abel Lobatón se mantiene actualmente alejado de los escándalos; sin embargo, se presentó en un conocido programa de espectáculos para responder diversas dudas acerca de su relación padre-hija con Samahara y las declaraciones que dio sobre Jefferson Farfán.

En una reciente entrevista para 'Todo Se Filtra', el expelotero conversó con Kurt Villavicencio, mejor conocido como 'Metiche', y no dudó en responder preguntas sobre su polémica hija Samahara.

Sin embargo, no se esperó que uno de los cuestionamientos sean sobre Jefferson Farfán y la figura que representó para su primogénita. Y es que, como se recuerda, la actual pareja de Bryan Torres mencionó que, para ella, la 'Foquita' fue como un padre, por ello, hasta ahora le guarda mucho cariño.

En respuesta, Lobatón decidió sincerarse y asegurar que dichas declaraciones jamás le molestaron y que, al contrario, entendió que ello se dio porque en ese momento, el exfutbolista de Alianza Lima era pareja de su madre.

"No, para nada (no me molestó). Es parte del proceso. Cuando yo he tenido otras parejas, esas mismas parejas que tenían sus hijas o hijos, me llaman papá. Hasta ahora me llaman, me preguntan '¿cómo estás, papá?', y lo entiendo", le comentó al 'Metiche'.