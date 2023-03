¡Actor de Harry Potter será papá!: Fotos que confirman que Daniel Radcliffe y su novia tendrán su primer hijo juntos

25/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pequeño "Harry Potter", interpretado por Daniel Radcliffe, creció y a sus 33 años ha dado la sorpresa al mundo de que será padre por primera vez. Fotos confirmarían el estado de gestación de su novia Erin Darke mientras dan un paseo en Nueva York.

Después de más de 10 años de relación, tras conocerse en el set de "Amores asesinos", los actores han sabido cuidar de su relación y no exponerla ante los reflectores. Han sido escasas las ocasiones en que se les ha visto juntos en las alfombras de festivales que visitan.

"Era increíblemente divertida e inteligente. Sabía que estaba en problemas", admitió el actor en una entrevista luego de confirmar su relación.

Fotos del embarazo

La pareja se lleva cinco años de diferencia y están juntos desde el 2013. Daniel Radcliffe tiene 33 años y Erin Darke 38, y a pesar de ello se entienden muy bien.

"Es solamente la alegría que esa persona te da en actividades cotidianas que, si no estuviera ahí, podrías hacerlo también, pero de una manera muy aburrida y rutinaria" señaló el protagonista de "Harry Potter" en una entrevista.

Los rumores de un posible embarazo empezaron a alertar a los fanáticos de ambos personajes tras las fotografías que han sido tomadas a Erin Darke con un abultado "babybump".

Daniel Radcliffe será papá por primera vez. Él junto a su novia fueron capatado por las calles de Nueva York.

¿Quién es Erin Darke?

Erin Constance-Maja Darke nació el 10 de setiembre de 1984 en la ciudad de Flint, Estados Unidos. Es una actriz estadounidense, reconocida por su papel de Cindy, uno de los personajes femeninos protagónicos de la serie Good Girls Revolt (2015). Esta fue estrenada en la plataforma Amazon Prime el 28 de octubre de 2016.

También tuvo un rol secundario en tres episodios de The Marvelous Mrs. Maisel, donde interpreta a Mary. Esta producción fue estrenada en Amazon Prime en marzo de 2017.

Otra serie donde tuvo participación fue en Dietland, serie de comedia negra, lanzada por AMC en el 2018. Obtuvo el papel de Leeta. Esta producción muestra una mirada a la obsesión de la sociedad con la belleza, la moda y la pérdida de peso a través de los ojos de aquellos que trabajan en dicho rubro.

También ha actuado en las películas Love & Mercy (2014), Beside Still Waters (2014), Still Alice (2014) y Don't Think Twice (2016). Además de su participación en el cine y la televisión, la actriz ha estado constantemente activa en el mundo del teatro.

En la actualidad es parte de la serie Moonshine, aunque hasta la fecha no se le puede relacionar con un gran papel ni en el cine ni en la televisión.