¡Afectada! Esposa de Dilbert Aguilar rompió en llanto tras ataques por declaraciones de Claudia Portocarrero

Hace algunas semanas, Dilbert Aguilar fue ingresado de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo, ahora que ya se encuentra rehabilitándose en su hogar, su esposa, Jhazmín Gutarra, decidió pronunciarse y revelar lo que ocasionaron las declaraciones de Claudia Portocarrero.

Durante la última edición de 'América Hoy', la esposa del cumbiambero se refirió a las declaraciones que dio la popular 'Ñañita', afirmando que dichas palabras solo causaron que le llovieran una gran cantidad de críticas hacia su persona.

La madre de la hija del 'Pequeño gigante de la cumbia' no pudo evitar mostrarse bastante afectada por la situación, rompiendo en llanto durante el programa en vivo.

Enseguida, la integrante de 'Dilbert Aguilar y La Tribu' dijo no tener ningún tipo de problemas respecto a la amistad que su esposo pueda tener con Portocarrero, pese a que anteriormente fueron pareja.

Sin embargo, rechazó la "información falsa" que dio la bailarina debido a que lo sintió como un "golpe muy duro", sobre todo porque ambas mantenían una buena comunicación.

"La amistad de la expareja con Dilbert lo respeto. Yo no tengo nada en contra de la persona que me mencionan, pero no sé por qué dio tal información falsa. Fue un golpe muy duro para mi, porque yo tenía una bonita comunicación con ella", señaló en 'América Hoy'.