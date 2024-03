¡Al destape! Mávila Huertas afirma que tiene su "lado sensualón" y muestra sus más diminutos bikinis

Mávila Huertas dejó por un momento la seriedad de su profesión y se animó a ser entrevistada por Magaly Medina, sorprendiendo al mostrar, sin ningún problema, sus más diminutos bikinis para este caluroso verano.

La conductora de 'Ocurre Ahora' abrió las puertas de su exclusivo departamento en San Isidro y conversó con una de las reporteras de la 'Urraca'.

Es así que, durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', se presentó un informe donde la periodista mostró cada rincón de su acogedor espacio; sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las prendas que tenía dentro de sus dos clósets.

Y es que sus vestimentas estaban organizadas según las situaciones que se le presenten día a día: Un clóset lleno de ropa para eventos formales y otro donde guarda sus atuendos más relajados, incluyendo una serie de diminutos bikinis que últimamente luce en la playa a raíz del intenso verano que azota a la ciudad de Lima.

En ese sentido, la exesposa de Roberto Reátegui sacó a relucir su "lado sensualón" y dejó en claro que, a pesar de su edad, lo tiene más vivo que nunca y mostró al público sus bikinis en color turquesa y otro con diseño animal print.

"Soy Mávila Huertas y claro que uso tangas (...) Me sale mi lado sensualón. Esto, que también uso... (mostrando un bikini turquesa) la ventaja de ser flaca. Acá también ves (mostrando un bikini con motivo animal print de tigresa) la tigresa del oriente. ¿Por qué no?"

Cabe precisar que, durante la entrevista, Mávila reveló que, en algún momento de su vida, un ex le cuestionó sobre el uso de ese tipo de prendas.

No obstante, ella hizo respetar sus decisiones, así como su forma de vestir, increpándole a su pareja que si no le gustaba o tenía algún problema con verla de esa manera, podía caminar por la vereda de al frente y todo estaría solucionado.

"Alguna vez me dijeron 'por qué te pones eso si ya no tienes edad', le dije que me lo ponía y si tenía algún problema que camine por la vereda de al frente", aseveró.