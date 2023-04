"AFHS": ¿Quién es Alex Béjar, la actriz de "Élite" que interpreta a Laia en Las Nuevas Lomas?

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un personaje llegó a Las Nuevas Lomas directamente desde Las Encinas. El capítulo 189 de "Al fondo hay sitio" presentó a Laia, una joven española que mantuvo un romance con Cristobal Montalbán (Franco Pennano) en Madrid. La actriz que le da vida a esta señorita es Alex Béjar y aquí te contamos más sobre su vida.

¿Quién es Alex Béjar?

Alex Béjar es una reconocida actriz española de 23 años. Aprovechó la gran cantidad de seguidores que tiene en su cuenta de TikTok para subir videos de sus interpretaciones con el fin de llamar la atención de los directores y guionistas.

"Al principio, me impactó, pero ahora me ayuda a crecer. Me hacen conocida", expresó la actriz en un medio loca.

¿En qué películas y series apareció Alex Béjar?

En 2018, Alex Béjar tuvo un papel menor en la exitosa serie de Netflix "Élite". Y aunque su aparición fue corta, le sirvió para ganar experiencia y hacer que su nombre sonara más en el mundo artístico.

Años más tardes, coprotagonizó la película peruano-española "Un retiro para enamorarse", estrenada en febrero de este año, donde compartió rol con Merly Morello, Andrea Luna y otros actores peruanos.

"Quiero que conozcan a una chica que le encanta actuar, que le encanta conocer países nuevos y que se quiere comer el mundo. Me encanta que me digan críticas constructivas porque quiero mejorar. Cualquier cosa que vean en ese ámbito, me gustaría que me lo dijeran", expresó poco antes del estreno de la película.

Actualmente, acaba de debutar en la serie dirigida por Gigio Aranda, "Al fondo hay sitio", como Laia, una joven española que tuvo un romance con Cristobal Montalbán cuando éste se encontraba radicando en España.

"Ha sido maravillosa (la bienvenida) porque desde el primer momento que llegué aquí se han preocupado que esté bien, que no me falte nada y llegando a la familia, muy contenta. Yo en España no conocía a la serie, pero a medida que entré aquí (supe) que es la serie más sonada (de Perú)", contó en América TV.

¿Cómo logró ingresar a "AFHS"?

A través de un video compartido en TikTok, la actriz Alex Béjar reveló cómo logró ingresar a la exitosa serie peruana "Al fondo hay sitio".

"Todo se remonta al año pasado. Yo vine al Perú para grabar una película y justo se ha estrenado ahora, en febrero, así que venía para la promoción, me iba a quedar una semana o dos y luego regresaba a España", inició.

Béjar reveló que se puso en contacto por Instagram con todos los directores de casting. Posteriormente, pasó una prueba de actuación y quedó seleccionada para que interprete a Laia.