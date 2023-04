Melissa Loza revela que su hija fue diagnosticada con autismo y le dedica un emotivo mensaje

En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, Melissa Loza reveló que su hija menor fue diagnosticada con esta condición. La modelo aprovechó también para dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La concursante de "Esto es guerra" tuvo unas emotivas palabras para su menor hija, Erika, quien fue diagnosticada con autismo. El mensaje estuvo acompañado de fotografías y videos de la modelo junto a la pequeña.

Hija de Melissa Loza es diagnosticada con autismo

Los seguidores de la modelo no dudaron en respaldar sus palabras y agradecieron el amor con el que cría a su pequeña. "Eres un mujer luchadora si se puede", "El autismo no es una enfermedad, las terapias ayudan muchísimo. Bendiciones para tu hijita y para adelante", fueron algunos comentarios.

En 2021, Melissa y Tepha Loza protagonizaron un emotivo momento tras reconciliarse entre lágrimas en el set de "Esto es guerra" luego de la aparatosa caída que sufrió Elías Montalvo de 40 metros en un reto de altura,

A pesar de ello, Tepha Loza reveló en una entrevista, con el programa "COM F.M." que conducen Fabianne Hayashida y Mario Irivarren por YouTube, que sigue distanciada de su hermana Melissa.

"Se dio esta iniciativa mía (de reconciliarse). Fue una época dura, sobre todo para mí porque fue alguien que siempre admiré y si se dio es porque pasa lo de Elías y ella dice unas palabras que me emocionó y yo no pensaba acercarme porque no sabía si hacerlo pero sabía que ella no lo haría porque es una persona muy orgullosa", inició.