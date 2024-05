¿Los minimiza? Yaco Eskenazi revela que 'El Gran Chef Famosos' nunca fue su competencia

Hace unos días, se presentó a los nuevos integrantes de 'El Gran Chef Famosos' y entre ellos está Yaco Eskenazi. Como se recuerda, el exchico reality, hace un tiempo, estaba al frente de la conducción de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', junto a Ethel Pozo.

Por esta razón, el modelo fue consultado sobre si consideró el afamado espacio culinario de Latina como una competencia directa cuando estaba en América Televisión y sorprendió con su respuesta.

Recordemos que Yaco Eskenazi era uno de los rostros más destacados de América Televisión. Uno de los espacios en el que inició en la conducción fue 'Mi mamá cocina mejor de la tuya', al lado de Ethel Pozo, sin embargo, pese al buen rating que lograba, fue cancelado a fines del 2023.

Al poco tiempo, el exchico reality anunció que tampoco estaría más en la conducción de 'Estás en Todas', confirmando de esta manera su salida de la pantalla chica. Luego de liberarse de su contrato con América Televisión, Latina decidió convocar al exintegrante de 'Esto es Guerra' para que participe en la nueva temporada de 'El Gran Chef Famosos', a lo que él no dudó en aceptar la propuesta.

Por ello, en los últimos días se ofreció una conferencia de prensa donde el esposo de Natalie Vértiz fue consultado si consideró a 'El Gran Chef Famosos' como una competencia durante el tiempo que estuvo en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

Asimismo, se mostró muy emocionado por el buen recibimiento que ha tenido cuando anunció que será parte de la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Yaco Eskenazi comentó que el público le ha dado todo su respaldo ante esta noticia.