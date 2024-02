¡Alarmante! Kim Kardashian muestra las marcas de la enfermedad que está dañando su piel

Kim Kardashian volvió a establecer las redes sociales y sorprendió sus millones de seguidores en Instagram al compartir imágenes a través de sus historias, mostrando las marcas de la enfermedad que está dañando su piel.

La enfermedad que la socialité padece es la psoriasis, específicamente en una de sus piernas. La hermana de Kylie Jenner relató que ha intentado con todo tipo de remedios para retirarla, pero no tiene éxito como situaciones anteriores, cuando al hacer unos cambios en su dieta fueron el detonante de un severo brote.

"Que loca es mi psoriasis en este momento, muchachos. Es como si me subiera por toda la pierna y no sé qué está pasando, pero tengo que resolverlo, esto es una locura. Ahora puedo decir que me está bajando y subiendo por la pierna y todo el muslo, sólo sé que es hora de resolver esto", dijo la billonaria.