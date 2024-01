¿Ale Baigorria marca territorio con Said? Empresaria habría enviado indirecta a Macarena por su ingreso a 'EEG'

26/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria fue una de las grandes ausentes en la nueva temporada de 'Esto es Guerra' (EEG). Sin embargo, eso no evitó que la rubia esté pendiente de lo que ocurría en el programa, sobre todo porque ingresó Macarena Vélez, ex de su actual pareja y prometido Said Palao.

¿Marca territorio?

Este 2024, el reality conducido por Johanna San Miguel, Katia Palma, Renzo Schuller y Cristian Rivero celebra 12 años al aire. Por ello, decidieron celebrar por todo lo alto el inicio de su nueva temporada que desde un primer momento sorprendió a todos sus fanáticos.

Y es que así como se sumaron nuevos conductores al programa también se integraron nuevos personajes, siendo Macarena Vélez, una de ellas, quien en el pasado tuvo un largo romance con Said Palao.

Todo indica que Alejandra Baigorria, la actual prometida del popular 'Samurai', habría estado pendiente al reality y al ingreso de la 'Chica Tulum' debido a que estuvo muy activa en redes sociales.

Así pues, inmediatamente, la empresaria textil sorprendió al postear una imagen de un ramo de rosas donde en la que se podía apreciar su nombre junto al de Said, además de dos pequeños corazones.

Los usuarios no pasaron desapercibida la publicación, por lo que muchos empezaron a especular que se trataría de una clara indirecta para Macarena, quien a partir de ahora estará cerca al prometido de Ale, por integrar el reality de competencia de 'América Televisión'.

Macarena revela que habló con Said

La popular 'Mujer increíble' regresó a 'Esto es Guerra' luego de estar muchos años enfocada en sus viajes y proyectos personales.

Como era de esperarse, su ingreso 'sacó chispas' en el programa, por lo que la modelo no dudó en brindar declaraciones sobre esta nueva etapa.

"No (no dudó en aceptar entrar a EEG por Said Palao). Ya pasó tiempo, me llevo lo mejor y le deseo lo mejor también. Hemos tenido mucho tiempo de relación, me llevé bien con su familia, nos llevamos bien", dijo inicialmente a 'América Espectáculos'.

Enseguida, reveló que tras reencontrarse con él solo atinó a felicitarlo por su compromiso, más no otro tipo de cosas.

"Es tema de ellos, yo no tengo que estar opinando, igual lo felicité y le dije felicidades por tu compromiso", agregó la modelo peruana.

Alejandra Baigorria y Said Palao viven actualmente un gran momento por su reciente compromiso; sin embargo, parece que el ingreso de Macarena Vélez a 'EEG' no le gustó nada a la empresaria, quien habría mandado una indirecta a la modelo.