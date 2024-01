¿Melissa Paredes confirmó ampay por infidelidad? Modelo habla por primera vez de su ruptura con Anthony Aranda

21/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes sorprendió al anunciar el fin de su relación con Anthony Aranda, quien, hace casi un año, le propuso matrimonio en Disneyland. Luego de diversas especulaciones en torno a un supuesto ampay de infidelidad, la modelo decidió pronunciarse.

La tajante respuesta de Melissa

Para muchos, la noticia de su separación cayó como un 'baldazo de agua fría'. Y es que recientemente, la pareja se vio bastante unida en redes sociales tras publicar fotografías de sus días vacacionando en familia.

Sin embargo, tras el anuncio que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la popular 'Patty' de 'Al Fondo Hay Sitio' decidió pronunciarse mediante una entrevista con diario 'Trome', donde aclaró distintos rumores sobre el fin de su relación con el bailarín peruano.

En primer lugar, Melissa señaló que no volvería a dar ningún tipo de explicación acerca de lo que pasó entre ella y Anthony Aranda, alegando que ya todo estaba indicado en el reciente comunicado que lanzó en sus redes, el cual fue inmediatamente reposteado por su expareja.

En segundo lugar, pidió que no se generen más 'especulaciones tontas' respecto a lo sucedido: "No, ya toda está en mi comunicado y no quiero especulaciones tontas, de verdad".

¿Denunció a Anthony Aranda?

Como se sabe, luego de este hecho, la actriz fue captada en la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco junto a su polémico abogado Wilmer Arica, ocasionando que muchos usuarios especulen que lo habrían demandado.

No obstante, la modelo confirmó que ya la situación había sido aclarada por el mismo letrado mediante un comunicado en todas sus plataformas digitales donde informa quela presencia de ambos se dio por una declaración testimonial para un caso.

"Se pasaron, pero ya mi abogado lanzó un comunicado, gracias", agregó.

¿Existe un ampay?

En otro momento, Paredes fue consultada acerca de la posibilidad de que exista un ampay donde se confirme una infidelidad hacia su expareja Anthony Aranda.

Al respecto, la modelo no afirmó ni descartó nada, simplemente atinó a comentar que ese tipo de anuncios por parte de los programas de espectáculos se debe a que 'tienen que vender' como de lugar.

"Es obvio que tienen que vender su programa como sea", precisó.

De esta manera, la modelo y actriz, Melissa Paredes, decidió pronunciarse para aclarar los rumores que vienen viralizando en redes sociales acerca del fin de su relación con el coreógrafo peruano Anthony Aranda, quien hace casi un año le había pedido matrimonio.