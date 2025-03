Alejandra Baigorria defiende a Said Palao y lanza INESPERADA advertencia a Macarena Vélez

27/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No se quedó callada! Alejandra Baigorria salió en defensa de su prometido Said Palao, luego de verse envuelto en las impactantes revelaciones que hizo Macarena Vélez en el programa 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) y que no lo dejarían "bien parado".

'Ale' Baigorria defiende a Said Palao de Macarena Vélez

Como se recuerda, Macarena Vélez remeció la farándula local tras confesar el domingo 23 de marzo en 'EVDLV' que Said Palao mantuvo en secreto que sería padre al inicio de su relación e incluso, ella le regaló una cadena de oro valorizada en S/8 mil por su cumpleaños y considerando que su amor 'seguía a flote'.

Pero no fue todo, ya que la modelo señaló que el chico reality no se portó bien con ella cuando se enteró de que tuvo un "amorío" con el exfutbolista Diego Chávarri. Además, indicó que Alejandra Baigorria no respetó "los códigos de amistad" tras meterse con Said Palao, a pesar de ser su confidente cuando le contaba sus problemas con él.

Estas declaraciones en televisión abierta desencadenaron serias críticas contra el chico 'Samurái', por lo cual, la empresaria Alejandra Baigorria no dudó en defender a su futuro esposo "a capa y espada".

"Said, cumplió con todas las cosas que tenía que cumplir con ella hasta el último minuto, y que ella trate de dejarlo de esa manera, creo que es un poco incorrecto. (...) Ella sabe la verdad de las cosas, la familia de ellos sabe y vivieron lo que realmente pasó. Hay que asumir cuando se equivoca", manifestó Baigorria, dejando en claro que la versión de los hechos de Vélez no coincide con la realidad.

¿Pide a Macarena Vélez retractarse sobre lo dicho de Said Palao?

Sin embargo, luego, la 'Rubia de Gamarra' le advirtió a Macarena Vélez "asumir la responsabilidad" por todo lo dicho en el temido sillón rojo sobre Said, especialmente sobre su paternidad. Incluso, se animó a dejar entrever que ella sabe más cosas de Macarena y podría crear una bomba nuclear, pero por respeto prefiere mantenerlas en reserva.

"Con lo que yo sé y con la lengua que me manejo yo ahora podría crear una bomba nuclear, pero no lo haré porque me solidarizo con ella. Espero que ella también asuma su responsabilidad de lo que ha dicho porque hay una familia detrás de Said", agregó.

Seguidamente, Alejandra Baigorria remarcó que Said "es una persona que tiene muchos valores y ha sido educado por una madre que le duele escuchar todo esto (en referencia a las acusaciones de Vélez).

De esta manera, Alejandra Baigorria sorprendió a todos al no dudar en salir en defensa de Said Palao, su prometido, tras las polémicas declaraciones de Macarena Vélez sobre él en 'El Valor de la Verdad'.