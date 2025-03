Macarena Vélez en EVDLV: Madre de la invitada rompió en llanto y explicó los motivos de su actitud

El Valor de la Verdad de Macarena Vélez reveló varias cosas que ocurrieron en la vida de la exintegrante de 'Combate'. Incluso los problemas familiares que le causaron mucho daño. Su madre se encontraba presente y rompió en llanto ante una dura revelación de su hija.

Milagros Montoya, mamá de la invitada al polémico programa, reveló su arrepentimiento de haberle hecho daño a su hija producto de su inmadurez. La primera pregunta del show tocó la fibra sensible de la progenitora de Macarena Vélez.

La exchica reality recibió la primera de las 20 preguntas que respondió en la noche y esta decía: "¿Agredía tu padrastro a tu mamá?" La respuesta fue afirmativa y explicó como este suceso le terminó por hacer mucho daño. Así la modelo contó que en su momento desconocía la verdadera cara de la expareja de su mamá.

Macarena contó que a los 10 años fue cuando sus padres se separaron y pasó a vivir con su mamá y su padrastro. Pasado el tiempo, llegó a notar los maltratos que sufría su progenitora de parte de su figura paterna. Explicó que buscaba la manera de estar lo más lejos posible de su casa.

"Había agresiones físicas y verbales. Si ves a tu mamá triste o sufriendo, no entiendes el por qué de las cosas. Era complicado, no entendía y luego ella ya conversó conmigo más adelante. Yo me aferré mucho en el deporte, no me gustaba estar en casa porque vi cosas que no me gustaron. Escuchaba a mi mamá llorar, algunos gritos, insultos... mi mamá al principio cedía porque pensó que iba cambiar pero nunca cambió", contó.