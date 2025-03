Alejandra Baigorria reafirma su AMOR por Said Palao tras confesiones de Macarena: "Te elegiría mil veces más"

25/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria y Said Palao generaron revuelo en la farándula luego de que Macarena Vélez revelara en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) detalles impactantes de su relación en el pasado con el chico reality. A pesar de ello, la 'Rubia de Gamarra' no dudó en gritar su amor por su prometido.

Alejandra Baigorria grita su amor por Said Palao en 'EEG'

En medio de la polémica que giraría en torno a su relación, 'Ale' Baigorria se presentó en el programa 'Esto es Guerra' (EEG) para dejar en claro a todos que sigue en marcha los preparativos de su boda con Said Palao.

La empresaria peruana le dedicó "amor de su vida" unas tiernas palabras, agradeciéndole por ser su compañero y su futuro esposo. Asimismo, resaltó que el chico 'Samurái' es un gran padre y un gran amigo, por lo cual no dudaría en escogerlo mil veces.

"Primero que es el hombre que ha marcado mi vida, porque yo soy, digamos que una mujer muy activa, alocada, intensa, y él es como mi balance, él es mi cable a tierra, es la persona que me hace ver que algunas veces me equivoco, me hace entender que la vida no solamente es como yo la veo, sino que hay que compensar con otras cosas", indicó en 'EEG'.

¿'Ale' Baigorria rechaza revelaciones de Macarena Vélez sobre Said?

Pero no todo quedó ahí, ya que Alejandra Baigorria, mirando fijamente al chico reality, siguió con su declaratoria de amor a pocas semanas de su matrimonio, dejando a todos los presentes en el set sorprendidos.

"Me ha enseñado lo gran padre que es, y para mí lo que más me enamora de él es que, si él es un gran padre, un gran hijo, un gran hermano, va a ser un gran esposo. Por eso te elegí y te elegiría mil veces más porque acá no se trata de si yo soy mayor, tú eres menor, no, acá se trata de que tú eres la persona indicada para mí, la persona que me da tranquilidad, paz, que me trata como una princesa", agregó la 'Gringa de Gamarra'.

Con ello, muchos de sus seguidores suponen que Ale trataría de rechazar las acusaciones de Macarena Vélez sobre Said, ya que como se recuerda, la modelo declaró en 'EVDLV' que él le había mantenido en secreto a su hija cuando comenzaron a salir.

Said Palao dedica tiernas palabras a Alejandra Baigorria

Said Palao no se quedó atrás y no solo compartió una historia en su Instagram, resaltando ser "futuro esposo" de Alejandra Baigorria, sino que también aprovechó su momento en 'EEG' y le dedicó un conmovedor mensaje en vivo.

"La amo mucho. En poco tiempo voy a compartir mi vida contigo. Sé que vamos a formar una linda familia, algo que los dos venimos esperando bastante tiempo. Esta nueva etapa la vamos a lograr juntos. Sé que se dicen muchísimas cosas, pero lo que tú y yo sentimos solo los dos lo sabemos ", fue la dedicatoria de Said a su prometida.

De esta manera, Alejandra Baigorria no dudó en dedicarle un romántico mensaje a Said Palao, a pesar de las polémicas revelaciones de Macarena Vélez sobre él en 'EVDLV'.