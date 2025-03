Alejandra Baigorria CONFIRMA sus deseos de tener un BEBÉ con Said Palao: "Los dos lo queremos"

Alejandra Baigorria confesó sus intenciones de tener un hijo junto a Said Palao. La empresaria aseguró que los planes de boda con el chico reality aún siguen en pie, y que luego del matrimonio ambos darían el gran paso para convertirse en padres.

De forma sorpresiva, la Baigorria acudió al set de 'Esto Es Guerra' para aclarar algunos aspectos de su relación con Said. Su aparición en el programa ocurrió tras 'El Valor de la Verdad' de Macarena Vélez, quien reveló algunos de sus secretos relacionados a su pasado romance con Palao. En su discurso, Alejandra llenó de elogios a su prometido, asegurando que él la ayuda mucho a tomar decisiones correctas.

Sin embargo, la empresaria de Gamarra también anunció que, en un futuro cercano, ambos tendrían su primer hijo, al cual bautizaron desde ya como 'Saidicito'. "Yo quisiera que sea el 'Saidcito'. Primero, nos estaremos cansando", manifestó el modelo, respaldando lo dicho por su pareja. Posteriormente, Baigorria abordó el asunto ante las cámaras de 'América Espectáculos', reiterando que tiene un proyecto de vida junto a Said.

"Sé que el es hombre de mi vida. Porque aparte que me cuida y me trata como una princesa, me hace entender muchas cosas. Yo tomo muchas decisiones a la loca, y él me ha hecho crecer como persona. Los dos tenemos la misma meta, las mismas ganas de formar una familia. Podrá pasar cualquier cosa en el futuro, pero él siempre va a ser un padre excelente", manifestó la rubia, en referencia a la hija mayor de su novio.