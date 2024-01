Alejandra Baigorria hace aclaración respecto a invitados en su boda con Said: "No tengo muchos amigos"

Alejandra Baigorria está pasando uno de los momentos más bonitos de su vida pues hace unos días Said Palao le propuso matrimonio en las paradisíacas playas de Filipinas. Ahora que la rubia se encuentra en Perú, hizo una contundente aclaración sobre a quiénes invitaría el día de su boda.

Según la 'Rubia de Gamarra', ha pensado hacer una celebración a lo grande y no le importa las críticas que reciba cuando realice su matrimonio, pero advirtió que habrán varios 'tachados' en el exclusivo evento, el cual espera llevar a cabo muy pronto.

En otro momento de la entrevista, la empresaria comentó que le gustaría casarse muy pronto. Sin embargo, debido a que una boda necesita mucho tiempo de organización no podría realizarse este 2024. Alejandra dejó claro que el día de su matrimonio tiene que ser muy especial.

Cuándo fue consultada sobre si le gustaría que su boda sea transmitida en vivo por televisión, Alejandra dijo que no es algo que tenga planeado, pero tampoco descarta la posibilidad. No sería la primera figura que realiza un matrimonio televisado, ya que en el pasado Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi transmitieron su boda en 'EEG'.

"No sé si televisada, pero supongo que así sea televisada o no igual la van a sacar. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo sí quiero a lo grande y a mí no me molesta que sea televisada. Que rajen lo que tengan que rajar, a mí no me importa mientras yo sea feliz", concluyó.