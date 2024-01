Guty Carrera: Brenda Zambrano lo tilda de "manipulador" y brinda respaldo a Alejandra Baigorria

Guty Carrera vuelve a estar en el ojo de la tormenta después de anunciar su ingreso a 'La casa de los famosos'. En medio de esto, su expareja, la mexicana Brenda Zambrano, salió al frente para arremeter contra el actor y se puso del lado de Alejandra Baigorria, quién lleva un juicio con Guty en Perú.

Como se recuerda, el exguerrero se fue a México después de varios escándalos en nuestro país y estableció una relación con Zambrano, convirtiéndose en una de las parejas más cotizadas de la farándula mexicana. Sin embargo, a inicios del 2023, su relación terminó y Brenda lo acusó de haberla maltratado e incluso tuvieron fuertes discusiones posteriormente.

La nueva pelea entre Guty Carrera y Brenda Zambrano empezó después que la modelo charra criticó el hecho que el actor peruano haya aceptado formar parte de 'La casa de los famosos 4', ya que durante el tiempo que ellos mantuvieron una relación, él siempre se mostró en contra de exponer su vida. Ante esto, Guty mandó una indirecta en redes sociales diciendo "siempre habrá gente mala buscando colgarse de su fama".

Tras esto, Brenda Zambrano utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para explotar contra su expareja, a quien calificó con fuertes palabras e incluso mencionó a su expareja (Alejandra Biagorria) y se puso del lado de ella.

"Solo recuerda Guty Carrera que eres un maltratador, manipulador, chantajista. ¿Ahora si hablas? ¿Te funcionó, verdad? ¿Que me quiero colgar? El que me utilizó para limpiar su imagen en Perú fuiste tú. Tu ex tenía razón, ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos", escribió.