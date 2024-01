Novia se desmaya durante la ceremonia de su boda y se vuelve viral: "¿Será una señal?"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde una novia se desmayó en la ceremonia de su boda civil, causando preocupación en todos los invitados quienes la auxiliaron.

Muchas parejas comparten su felicidad a sus seres más queridos y no dudan en invitarlos a formar parte del día en que unirán sus vidas para siempre. Muchos desean que ese evento sea el más memorable de todos y que pueda ser recordado por todos hasta la eternidad.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer, que usaba un vestido amarillo, estaba emocionada de poder casarse con el amor de su vida en una boda civil, en compañía de amigos y familiares.

Cuando todo parecía ir bien, la joven novia empezó a moverse de forma extraña y no dudó en decirle a su testigo que estaba sintiéndose mal y cuando trató de sostenerse de su brazo, terminó cayendo al suelo por el desmayo, dejando preocupados a todos los presentes, en especial a su futuro esposo.

Según la escena, la novia vivió el susto de su vida porque no había desayunado previo a la ceremonia, porque quería entrar en el vestido y tampoco lo hacía por el nerviosismo.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y alegrarse por la novia, ya que luego reveló que sí logró concretar su matrimonio, a pesar de los problemas suscitados.

Por otro lado, algunas mujeres se sintieron identificadas con su caso alegando que por la preocupación se olvidan de comer.

"Triste realidad, pensamos en maquillaje, peinado, vestido, zapatos, y lo último que pensamos es en comida", "el novio pensando que iba a decir que no", "menos mal avisó que se iba a desmayar", "pero nunca perdió la sonrisa", "Dios mío, cosas de pesadillas. Bien hecho. Qué onda, como les da tiempo de avisar que se sienten mal, yo me he desmayado 2 veces en toda mi vida y nomas azote en el piso hahaha ni tiempo me dio", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.