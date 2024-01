¡Pasó la página! Anthony Aranda disfruta su soltería tras ruptura con Melissa Paredes

21/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura de Melissa Paredes y Anthony Aranda ha dado mucho que hablar en redes sociales, pues llegó de forma repentina y los internautas empezaron a crear rumores respecto a la separación. Sin embargo, el bailarín parece haber pasado ese capitulo de su vida, pues se dejó ver muy feliz y disfrutando al máximo.

Como se recuerda, la tarde del viernes Melissa Paredes sorprendió a todos sus seguidores con un comunicado en el que anunciaba de forma oficial que su relación con el coreógrafo llegaba a su fin tras dos años.

Después de esto, Melissa Paredes se ha dejado ver con varios amigos y su hija disfrutando de días de playa y sol, haciendo caso a omiso a todos los malos comentarios que circulan en redes sociales.

Por su lado, Anthony Aranda hizo la propio y se dejó ver disfrutando de la playa y luciendo mejor que nunca en compañía de sus familiares. "Para desconectarse de todo, el mar es el mejor amigo", "A relajarse un poquito", escribió junto a las imágenes en su cuenta de Instagram.

Anthony Aranda disfruta tras ruptura con Melissa Paredes

¿Cómo hubiera reaccionado Anthony Aranda ante una infidelidad?

Las palabras del también llamado 'Gato Activador' tuvieron lugar a mediados del año pasado, cuando para sorpresa de todos los televidentes no dudó en asegurar tajantemente que él no podría perdornar una infidelidad.

Y si bien indicó que esa sería su decisión, recalcó que tanto él como Melissa Paredes tenían claro que no podrían seguir adelante con un engaño de este tipo. Según sus propias palabras, no continuarían el día que "no se sientan cómodos uno del otro".

"En mi caso con Meli lo tenemos claro. Ninguno de los dos perdonaría una infidelidad. Creo que no lo perdonaríamos los dos. El día que no nos sintamos cómodos uno del otro, ser sinceros y seguir adelante. Igual el tiempo siempre te da la razón, saquen sus propias conclusiones", dijo en aquella ocasión.

Por otro lado, el abogado de Melissa, Wilmer Arica, confirmó que su clienta no interpondrá demanda alguna contra Anthony Aranda, esto después que ambos sean vistos en la Fiscalía. "El motivo de habernos presentado ante la Fiscalía es a razón de una declaración testimonial que debía brindar nuestra cliente en relación a un tratamiento médico", sostuvo.

Es así que, Anthony Aranda parece no darle mucha importancia a su ruptura con Melissa Paredes pues fue visto muy feliz en la playa y disfrutando junto a sus familiares.