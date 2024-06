Alejandra Baigorria rompe en llanto al hablar sobre polémicas de su madre: "No la voy a juzgar nunca"

Alejandra Baigorria ha estado en el ojo de la tormenta desde hace algunas semanas debido a que su madre protagonizó bochornosas escenas con un stripper. Sin embargo, en una reciente entrevista la rubia aseguró que quiere mucho a su progenitora y nunca hablará mal de ella.

La empresaria de Gamarra brindó una entrevista para el segmento Historias Verdaderas, del programa 'Estás en todas', y habló de varias cosas, entre ellas sobre las polémicas declaraciones de su madre Verónica Alcalá, quien dijo que sus hijos se habían olvidado de ella y preferían estar con su papá.

"Es duro sí, pero a veces es lo que toca. Sí me dolió bastante, yo puedo entender a mi mamá, no la voy a juzgar nunca", dijo Alejandra Baigorria para después quebrarse frente a las cámaras.

En esa misma línea, se mostró muy agradecida por todo lo que su mamá hizo para criarla y educarla como una mujer de bien, por lo que espera que se recupere emocionalmente.

"Hizo muchas cosas por mí, me enseñó muchas cosas de la vida, pero también tuvo muchos cambios, tuvo otras parejas que quizá influyeron. Entiendo que ella no está muy bien emocionalmente y dice cosas que no piensa ni siente", agregó.