¡Harto colágeno! Bettina Oneto causa polémica al revelar que tuvo romance con menor de edad cuando tenía 26 años

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante una entrevista para el programa de YouTube de Paco Bazán y Erick Delgado, Bettina Oneto causó polémica al compartir una curiosa experiencia que vivió en su juventud. La actriz cómica reveló que tuvo un romance con un adolescente de 16 años cuando ella tenía 26.

Como era de esperarse, estas declaraciones sorprendieron a más de uno y no solo a los conductores de este espacio, sino también a los espectadores que resaltaron que este tipo de vínculos, hoy en día son considerados como delito y pueden ser castigados con pena de cárcel.

Tuvo romance con menor de edad

En medio de la conversación, Bettina Oneto comentó que mantuvo una relación con un adolescente, a quien ella le llevaba 10 años. Esta revelación dejó boquiabiertos a los conductores.

"Yo tenía 25, 26, conocí a un chico que tenía 16″ , expresó Betina, confesión que causó asombro entre Erick y Paco. "Yo era muy amiga de Felipe Lettersten, el dueño de la Feria del Hogar. Allí ese chico era un modelo italiano", acotó Bettina.

Ante ello, la comediante resaltó que, antiguamente no era un problema que los adultos se vincularan sentimentalmente con menores de edad, así como lo es ahora.

"Esperaste a que cumpliera 18 años, ¿verdad?", le preguntó Paco Bazán, a lo que Delgado respondió al instante para defender el romance de Bettina: "No, qué va a esperar, en ese entonces no era problema".

"Era un chico muy lindo, guapo, con el pelo largo, rubio, italiano, precioso. Me esperaba. Cuando su mamá no estaba, me iba a su casa de él. El abuelo estaba feliz. ¿Si la familia conocía la situación? Se suponía que no, el abuelo, sí", indicó Oneto.

Madre del joven los alejó

Asimismo, relató que la mamá del joven se enteró de esta relación y los separó. "Cuando la mamá se enteró, tú no sabes lo que pasó. Era Año Nuevo, lo puse divino, con una camisa hawaiana divina, de seda, pantalón blanco, sus zapatillas, lindo, su peluca, chévere. Vaya a comprar chelas, trago, todo, se va. Yo esperando, no volvió.", contó Bettina.

Oneto afirma que estaba muy sorprendida, ya que desde ese momento no tuvo noticias del adolescente hasta que alguien le explicó lo que realmente ocurrió con el joven aquella noche de Año Nuevo, después de la cual nunca regresó.

"Pasaron tres meses, yo no sabía nada de él. Cuando un día estoy actuando me dicen que me está esperando un almirante. Me dijo que la madre lo ha metido a la Marina, pero como él no era peruano, han tenido que hacer un favor, una 'gauchada' y lo metieron ".

Añadió que en ese momento este 'almirante' le propuso reunirse y ella aceptó sin dudar. Mencionó que estaba 'emocionada' por reencontrarse con el adolescente, quien al parecer estaba en un centro de reclutamiento de La Marina en el Puerto del Callao.

Usuarios la critican

Ante esta sorprendente revelación, muchos usuarios de las redes sociales cuestionaron este hecho. "Madre mía, y lo cuenta con gracias, esto lo dice en Estados Unidos y detenida", "Esa no es una "anécdota" para contar... eso no está bien", "No entiendo por qué normalizan tanto su diálogo y uno de los conductores siguiéndole la cuerda, qué lamentable que ella haya hecho algo así", fueron algunos de los comentarios en TikTok.