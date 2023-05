Alejandro Sanz preocupa a sus fans por posible depresión: "A veces no quiero ni estar"

El cantante Alajendro Sanz ha encendido todas las alarmas tras un comunicado que publicó en Twitter, lo que pondría en evidencia un posible caso de depresión, lo que ha preocupado mucho a sus fans alrededor del mundo.

El intérprete de 'La tortura' tomó su red social para publicar un mensaje que sorprendió a muchos de sus seguidores, y se volvió tendencia en redes sociales.

El cantante empezó reflexionando sobre su estado de ánimo y hasta hizo una analogía.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano"

En seguido, escribió sobre su gira musical, y a la vez envió un mensaje a las personas que podrían estar pasando la misma experiencia que él.

"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", finalizó.