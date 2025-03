Alexandra Díaz reveló que Roberto Guizasola la llevó al 'búnker' de Jefferson Farfán: "Me presentaba"

Alexandra Díaz reveló detalles de su relación con Roberto Guizasola. La popular 'Gordibuena' contó que 'Cucurucho' la llevó a la fiesta de cumpleaños de Jefferson Farfán en el famoso 'búnker', lo que dejó entrever que la 'Foquita' sabía de la infidelidad de su mejor amigo.

En el programa 'Magaly TV: La Firme', la joven ampayada con Guizasola no dudó en romper su silencio y contar todo lo vivido durante su romance con el exjugador de Alianza Lima. No solo detalló los momentos de agresividad que él habría tenido hacia ella o que le pidió llorando que firmara el documento donde supuestamente se retractaba de las acusaciones en su contra, sino que la invitó a una fiesta en casa de su mejor amigo, el conocido futbolista Jefferson Farfán.

Según el relato de Alexandra Díaz, su relación con el exfutbolista comenzó en el 2022 y un año después la llevó al búnker de la 'Foquita'. Especificó que antes de aceptar la invitación, ella creía que estaba separado de su esposa.

"Le perdí contacto y en el 2023 lo vuelvo a ver. Él me dice 'vamos a un cumpleaños de mi mejor amigo' y ni por aquí que su mejor amigo era Jefferson Farfán. Me recoge alguien de su entorno y me lleva hasta La Molina. (¿El búnker?) Sí", relató.