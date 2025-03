¿Alexandra Díaz sabía que Roberto Guizasola estaba casado?: "Me decía: 'yo las quiero a las dos'"

27/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alexandra Díaz, conocida como 'La Gordibuena', quien fue ampayada con Roberto Guizasola, rompió su silencio y confesó que al descubrir que era un hombre casado y seguía con su esposa, el exfutbolista le señaló 'yo las quiero a las dos' e incluso le pedía exclusividad.

Alexandra Díaz revela que Roberto Guizasola era casado

En la última emisión del programa de 'Magaly TV: La Firme' Alexandra Díaz se presentó para contar su versión sobre lo que fue su relación con el exjugador de Alianza Lima, conocido como 'Cucurucho'. La joven indicó que sí tenía conocimiento de que Guizasola tenía esposa y una familia, pero confiaba ciegamente en sus palabras, ya que le indicaba que estaba separado, a pesar de las fotos que compartía en su cuenta de Instagram.

"¿Qué iba a pensar? Recién cuando el cumpleaños de ella (su esposa), le escribe y ahí le comienzo a reclamar por qué me mentiste si desde el inicio te dije no me mientas. (...) En las fotos obvio que sí (sale como casado), pero si me dice que 'no'", expresó a Magaly Medina, agregando que se enteró a los cinco meses de relación.

Asimismo, la popular 'Gordibuena' contó que a raíz de que descubrió que él seguía con su esposa, ella lo confrontó, pero 'Cucurucho' hizo de todo para convencerla de seguir su romance extramarital, alegando que las amaba a las dos.

"Él me pedía respeto. Me decía, 'yo las quiero a las dos, no supe cómo decírtelo, ¡perdóname! Sigamos juntos' y ya pues, acepté porque en cinco meses, no soy de piedra", señaló.

¿Roberto Guizasola le pedía exclusividad a Alexandra Díaz?

Seguidamente, la joven detalló que Roberto Guizasola era un hombre violento y celoso, especialmente cuando ella seguía su vida como mujer soltera. El exjugador le pedía exclusividad tras enterarse de que ella salía con sus amigos, en especial con un policía.

"Él estaba en Trujillo grabando su primer capítulo del podcast y se enteró y me dijo que '¿por qué me haces esto, put***?'. (...) Ahí vi su primer comportamiento raro (agresivo)", dijo Díaz.

Roberto Guizasola le lloró para retractarse de acusaciones en su contra

Pero eso no fueron todas las impactantes revelaciones que hizo Alexandra Díaz, ya que también indicó que Roberto Guizasola le rogó y le lloró para que firme el documento donde supuestamente se retractaba de todas las acusaciones en su contra y negaba que la había agredido.

"Él me dijo: 'soy persona pública, por favor'. No se arrodilló, simplemente me decía: 'piensa en lo que vivimos los dos, yo te amo' . De la impotencia, ya estaba llorando", indicó la joven ampayada con Guizasola.

Seguidamente, reveló algunos audios donde se ve al amigo de Jefferson Farfán gritándole y reclamándole con palabras soeces a la joven de solo 22 años de edad.

De esta manera, Alexandra Díaz dejó a más de uno desconcertado tras confesar en 'Magaly TV: La Firme' que Roberto Guizasola le pedía seguir con él, a pesar de que sostenía "amarla tanto a ella como a su esposa a la vez".