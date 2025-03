¡Un giro en la investigación! Alexandra Díaz, la misteriosa joven que fue captada con Roberto Guizasola en su auto, sorprendió a todos al retractarse y negar que el exfutbolista la haya amenazado o agredido.

Como se recuerda, la joven Díaz denunció que tras darse a conocer su presunta relación extramarital, el amigo de Jefferson Farfán, Roberto Guizasola la habría amenazado. Esta situación decidió reportarlo ante la policía y agregar que el exfutbolista la agredió física y psicológicamente.

Sin embargo, en medio de la polémica, 'La Gordibuena' dejó a todos desconcertados al retractarse y lanzar un documento, asegurando que el 'Cucurucho' nunca la forzó a tener intimidad con él y "tuvo el consentimiento de ambas partes". Asimismo, alegó que la denuncia la realizó en un momento de "rencor e indignación".

"Las afirmaciones y denuncias que he realizado han sido en un momento de indignación y rencor contra el señor Roberto Guizasola, sin embargo, todo lo manifestado nunca ha sido cierto. Todo lo ocurrido entre nosotros ha sido con consentimiento de ambas partes y de forma voluntaria", se lee en el documento difundido por 'Trome'.

Seguidamente, Alexandra Díaz sostuvo que en los últimos tiempos de su relación interpersonal con Guizasola se "había vuelto tensa y conflictiva". Sobre los actos de violencia mencionados en su denuncia inicial, aseguró que se dieron en un contexto de discusión que toda pareja tiene.

"Si han existido excesos, han sido de ambas partes. Estos excesos nunca pasaron a mayores actos como agresiones físicas o amenazas", indicó. Respecto a los presuntos videos que el 'expelotero' difundió sobre ella, Díaz señalo: "no puedo afirmar que Roberto Guizasola haya filtrado o compartido con otras personas imágenes y videos íntimos".

Alexandra Díaz, 'La Gordibuena' se retracta de su denuncia contra Roberto Guizasola.

En su programa, Magaly Medina se mostró indignada al saber que Alexandra Díaz, decidió dar un paso atrás con la denuncia contra el exjugador de Alianza Lima. La periodista recordó que los padres de la joven de 21 años revelaron que Guizasola aparentemente habría enviado un intermediario para persuadirla de retirar la denuncia.

"Sensación de indignación tremenda. Obviamente convencida por Guizasola o un intermediario para persuadirla que retira la denuncia porque no quiere comer ese escándalo . (...) Se ha aterrorizado y ha dado un paso atrás. Yo creo que esta chica ha cedido a la presión", expresó la popular 'Urraca'.

'La Gordibuena', a través de sus redes sociales, anunció que tomó una radical decisión para su tranquilidad tras verse en este escándalo con Roberto Guizasola.

"Por respeto a mi familia y por mi paz mental, he decidido dejar esto aquí porque no la estamos pasando bien. Entonces he tomado la decisión de mantenerme al margen y manejarlo en privado", indicó.