Alexandra Méndez rompe su silencio y cuenta por qué tildó de "robanovios" a Flavia Laos: "El tiempo me da la razón"

13/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡La farándula peruana no descansa, y menos cuando Alexandra Méndez decide hablar! 'La Chama' ha vuelto a la carga, y esta vez, ha roto su silencio para soltar toda la verdad detrás de por qué tildó de "robanovios" a Flavia Laos.

¿Por qué 'La Chama' tildó de "robanovios" a Flavia?

Durante una reciente entrevista en Magaly TV, La Firme, Alexandra Méndez, la mismísima 'Chama', se sentó para soltar la sopa sobre el encuentro que tuvo hace años con Flavia Laos y Pablo Heredia. Según ella, fue allá por el 2018, y desde ese momento, le quedó clarísimo que entre ellos había algo más que una simple amistad.

"Yo lo dije porque los vi juntos. Me sorprendí porque estaban demasiado cariñosos. Después me enteré por otros amigos que andaban juntos. Ella dijo que era mentira, pero el tiempo me dio la razón", dijo 'La Chama', sin pelos en la lengua, como siempre.

La modelo venezolana dijo que los ampayó durante una madrugada. Ella estaba cenando afuera de un restaurante y vio a Flavia Laos y Pablo Heredia en un carro, recibiendo comida.

Lo mejor de todo es que, según 'La Chama', ellos no la vieron, pero ella sí fue testigo de todo. "Ellos estaban en su carro, esos que te traen la comida. No me vieron, pero yo los vi cariñosos. Estaban muy cerca el uno del otro", detalló Alexandra Méndez, quien en su momento le puso a Flavio Laos el apodo de "robanovios".

Más revelaciones explosivas de 'La Chama'

Pero ahí no quedó la cosa. 'La Chama' no solo habló del supuesto romance entre Flavia y Pablo; también destapó otro episodio del pasado que protagonizó con la actriz. Contó que, en una fiesta, Laos la habría agredido físicamente ¿La razón? Se puso celosa por una conversación con Patricio Parodi.

"Ella se molestó porque estábamos en grupo conversando con el 'Pato', y como estaban coqueteando en ese entonces, llegó, se enojó, me insultó y me metió un puñetazo", afirmó.

Además, Alexandra Méndez hizo un viaje al pasado y recordó la etapa más "descontrolada" de Flavia Laos. Según contó, en esa época era común verla en discotecas besándose con varios chicos en una sola noche.

"Ella salía mucho, se besaba con muchos en una misma noche, en la misma discoteca. Nosotras la veíamos descontrolada, pero no hacía caso. Incluso una vez se quedó dormida en un sofá del local. Yo misma le dije que no podía seguir así", comentó Alexandra Méndez, dejando a todos con la boca abierta y las ganas de saber más.

De esta manera, Alexandra Méndez ha cumplido con romper su silencio, aclarando por qué en su momento tildó de "robanovios" a Flavia Laos. Solo queda esperar las repercusiones de estas declaraciones.